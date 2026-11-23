Trong đêm chung kết và trao giải Sao Mai 2026, Kim Jea Bin cùng 9 thí sinh đã bị loại trong các liveshow đầu trở lại sân khấu trong tiết mục "Khát khao âm nhạc", thể hiện ước mơ được bùng cháy dưới ánh đèn.

Kim Jea Bin mang lên sân khấu năng lượng trẻ trung của thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào chung kết năm nay. Dù dừng bước sớm nhưng anh đã được trao giải Triển vọng tại Sao Mai.

NSND Tấn Minh - Trưởng Ban tổ chức chia sẻ, chất lượng các thí sinh năm nay rất đồng đều và trưởng thành qua từng đêm thi. Kim Jea Bin cũng như các thí sinh bị loại từ các liveshow trước hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao ca nhạc, tùy vào nỗ lực và ý chí của từng người.

"Năm nay gần như không ai kém, chỉ là kém may mắn khi chọn bài, các thí sinh đều 9 - 10 cả", NSND Tấn Minh nói.

Bên cạnh đó, NSND Tấn Minh cũng bày tỏ cảm tình dành cho Kim Jea Bin bởi giọng ca giàu năng lượng, mang hơi thở thời đại.

Các thí sinh Sao Mai 2026.

Trước đó, việc Kim Jea Bin dừng bước ở liveshow 3 (Top 12) khiến nhiều khán giả tiếc nuối bởi trong 3 đêm thi, giọng ca mang hai dòng máu Việt - Hàn đã mang tới sân khấu nguồn năng lượng tươi mới và đầy nhiệt huyết.

Chia sẻ về hành trình tại cuộc thi, giọng ca sinh năm 2008 bày tỏ: “Top 12 có thể là điểm dừng của Bin tại Sao Mai 2026 nhưng chắc chắn không phải điểm dừng của Bin trên con đường âm nhạc. Bin sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện, hoàn thiện bản thân và nghiêm túc với con đường mình đã chọn”.

Khép lại hành trình tại Top 12 Sao Mai, Kim Jea Bin cho biết bản thân học được rất nhiều điều: “Bài học lớn nhất có lẽ là phong cách làm việc chuyên nghiệp từ ban nhạc cũng như ê-kíp sản xuất. Tuần nào cũng đầy áp lực và đòi hỏi từng thí sinh phải 'chiến đấu' hết mình, qua đó rèn luyện cho tôi sự bền bỉ. Bên cạnh đó, các buổi workshop cùng sự chỉ bảo từ các thầy cô, anh chị đi trước cũng mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm và bài học giá trị”.

Giọng ca lai giành giải Triển vọng tại Sao Mai 2026.

Sinh năm 2008 và mang trong mình hai dòng máu Việt - Hàn, Kim Jea Bin gây chú ý mạnh mẽ khi là thí sinh trẻ tuổi nhất lọt vào Top 16 vòng chung kết Sao Mai 2026. Đây không phải cuộc thi âm nhạc đầu tiên nam ca sĩ thử sức. Năm 12 tuổi, Kim Jea Bin từng gây ấn tượng tại Giọng hát Việt nhí 2019 với ca khúc "Và tôi hát" đầy sôi động, chinh phục hoàn toàn 3 huấn luyện viên.

Cậu đồng thời cũng ghi dấu ấn ở “Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí”. Tuy nhiên, suốt 3 năm sau đó, nam ca sĩ trẻ khá im ắng để tập trung thi vào khoa Thanh nhạc nhẹ và hòa âm phối khí tại Nhạc viện TPHCM.

Kim Jea Bin cho biết sẽ trở lại TPHCM tiếp tục học tập sau khi khép lại Sao Mai 2026. Mục tiêu trước mắt của nam ca sĩ là hướng tới cuộc thi “Điểm hẹn tài năng” của VTV vào năm sau.