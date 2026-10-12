Thí sinh tranh tài ở màn thi áo dài. Ảnh: ĐVCC

44 thí sinh ở 3 bảng thi (bảng A dưới 35 tuổi, bảng B dưới 45 tuổi và bảng C trên 45 tuổi) đã trải qua các vòng thi và bước vào tranh tài ở vòng chung kết Hoa hậu Thế giới doanh nhân Việt Nam năm 2026.

Thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu trở thành Đại sứ Hoa hậu Thế giới doanh nhân Việt Nam năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Ban tổ chức đã lựa chọn được hoa hậu các bảng gồm: Nguyễn Mai Phương, đến từ Hà Nội (bảng A); Nguyễn Thị Minh Châu, đến từ Lâm Đồng (bảng B); Bùi Thanh Vân, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh (bảng C) và các á hậu 1, 2 ở các bảng. Đồng thời, từ hệ thống bình chọn qua mạng của cuộc thi, Ban tổ chức đã chọn ra thí sinh được yêu thích nhất là Quách Kim Loan, Á hậu 1 ở bảng C đến từ Đồng Tháp cùng bước vào vòng ứng xử chọn ra hoa hậu của các hoa hậu (Đại sứ Hoa hậu Thế giới doanh nhân Việt Nam năm 2026).

Thí sinh Bùi Thanh Vân đạt danh hiệu hoa hậu bảng C. Ảnh: ĐVCC

Thí sinh Nguyễn Mai Phương đạt danh hiệu hoa hậu bảng A. Ảnh: ĐVCC

Thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu đạt danh hiệu Hoa hậu bảng B, đồng thời trở thành Đại sứ Hoa hậu Thế giới doanh nhân Việt Nam năm 2026. Ảnh: ĐPCC

4 thí sinh được chọn vào thi ứng xử gồm: Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Thị Minh Châu, Bùi Thanh Vân và Quách Kim Loan. Cả 4 thí sinh đều trả lời chung 1 câu hỏi ứng xử “Vì sao bạn xứng đáng trở thành đại sứ cuộc thi?”.

Kết quả, Hoa hậu bảng B Nguyễn Thị Minh Châu đến từ Lâm Đồng xuất sắc trở thành Đại sứ Hoa hậu Thế giới doanh nhân Việt Nam năm 2026.