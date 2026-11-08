Thí sinh múa bellet, dân gian đương đại tranh tài sôi nổi

Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc mở màn với các phần trình diễn ballet, đương đại đầy ấn tượng tại trường Đại học Văn hoá TP.HCM.

Lễ khai mạc cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 diễn ra tối ngày 3/11 tại Trường Đại học Văn hóa TP. HCM. Lấy chủ đề Tài năng múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai, cuộc thi là hành trình tranh tài, giao lưu nghệ thuật, nơi những tài năng múa trẻ trên cả nước có cơ hội thể hiện năng lực, niềm đam mê và khát vọng sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, phát biểu khai mạc.

Sự kiện có sự tham dự của ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo TP. HCM, đại diện các cơ sở đào tạo nghệ thuật cùng các đoàn tham dự.

Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đại học Văn hoá và các đơn vị trực thuộc Bộ tại TP. HCM tổ chức, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa và thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. Đợt 1, các thí sinh sẽ tranh tài tại TP.HCM và đợt 2 sẽ diễn ra ở Hà Nội.

Hội đồng giám khảo gồm các nghệ sĩ, nhà giáo, chuyên gia múa.

Tham dự lễ khai mạc, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh nghệ thuật múa là loại hình nghệ thuật đặc biệt, sử dụng ngôn ngữ hình thể và chuyển động để biểu đạt tư tưởng, tình cảm, phản ánh đời sống, lịch sử, phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc.

“Trong bối cảnh giao lưu, hội nhập quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa, nghệ thuật múa ngày càng có nhiều cơ hội kết nối với các lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo. Điều đó đòi hỏi nghệ thuật múa phải không ngừng đổi mới, sáng tạo trên nền tảng kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nghệ thuật thế giới”, ông Tạ Quang Đông phát biểu.

Bằng An đến từ trường Trung cấp Múa TP. HCM trình diễn tiết mục Biến tấu Esmeralda, trích vở ballet Esmeralda

Thứ trưởng mong rằng đây là dịp để phát hiện, tôn vinh những tài năng múa trẻ; tạo môi trường giao lưu, học hỏi giữa các cơ sở đào tạo, đồng thời khơi dậy niềm đam mê và tinh thần sáng tạo trong học sinh, sinh viên. Ông cũng hy vọng thí sinh có cơ hội thể hiện kỹ thuật, năng lực biểu diễn, tư duy nghệ thuật, từng bước bồi đắp bản lĩnh và định hướng phát triển nghề nghiệp.

Trong đêm thi tối 3/11 có thí sinh các trường tham dự: Đại học Văn hóa TP. HCM, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - khu vực miền Nam, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Văn Lang, Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, Trung cấp Múa TP. HCM và Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế.

Hai thí sinh gây ấn tượng với thể loại ballet

Sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi với những tác phẩm thuộc các thể loại múa cổ điển, đương đại và dân gian - dân tộc. Mỗi tiết mục là dịp để các tài năng trẻ thể hiện kỹ thuật biểu diễn, tư duy sáng tạo, khả năng cảm thụ nghệ thuật và bản sắc riêng.

Khán giả tham dự đêm thi tỏ ra bất ngờ vì sự đa dạng về chất liệu văn hóa và phong cách biểu diễn của từng thí sinh. Ngay sau những phần trình diễn, nhiều bạn trẻ liên tục vỗ tay tán thưởng, đặc biệt là phần dự thi của một thí sinh ở thể loại đương đại.

Cuộc thi tại TP.HCM sẽ diễn ra đến hết ngày 6/11. Đêm thi tại Hà Nội bắt đầu từ ngày 10-12/11, tiếp tục mở ra sân chơi chuyên môn để các tài năng múa trẻ giao lưu, khẳng định năng lực và nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật.