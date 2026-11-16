Thí sinh Miss Charm 2026 bắt đầu các hoạt động tại Việt Nam

Ngày 16/11, các thí sinh Miss Charm 2026 bắt đầu lịch hoạt động chính thức tại TP Hồ Chí Minh. Đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, châu Đại Dương, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi đã lần lượt đến thành phố từ ngày 13/11.

Nguyễn Ngọc Trà My đại diện Việt Nam tham gia Miss Charm 2026. Ảnh: BTC

Với chủ đề “The Beauty of Cultural Identity” (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa), cuộc thi năm nay chú trọng khả năng giao tiếp và cách mỗi thí sinh kể câu chuyện về đất nước mình.

Ngay khi đến Việt Nam, đại diện Nhật Bản Lena Takeuchi đã gửi lời chào bằng tiếng Việt. Cô cho biết muốn tìm hiểu văn hóa nước chủ nhà, đồng thời giới thiệu những nét đặc trưng của Nhật Bản với các thí sinh quốc tế.

Đại diện Thái Lan Helena Sarakan cũng chào hỏi bằng tiếng Việt, còn thí sinh Ấn Độ Tejaswini Shrivastava bày tỏ kỳ vọng có những trải nghiệm đáng nhớ và giành thành tích tốt cho đất nước.

Miss Charm Japan. Ảnh: BTC

Miss Charm India. Ảnh: BTC

Đại diện Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trà My, sinh năm 1996, cao 1,77 m. Trước khi đăng quang Miss Charm Vietnam 2026, cô từng tham gia chương trình The TVFace 2025 và làm MC song ngữ tại các hội nghị doanh nghiệp, sự kiện ngoại giao.

Trà My tốt nghiệp ngành Truyền thông tại Đại học RMIT (Australia), từng phụ trách quản lý nhãn hàng và đối tác chiến lược tại các tập đoàn đa quốc gia. Hiện cô điều hành một công ty truyền thông, đồng thời theo học chương trình sau đại học ngành Quản trị kinh doanh và lãnh đạo tại Đại học Edgewood (Hoa Kỳ).

Theo lịch trình, ngày 19/11, các thí sinh sẽ hoàn tất thủ tục đăng ký, thử trang phục và tổng duyệt cho buổi họp báo dự kiến diễn ra ngày 20/11. Tại đây, ban tổ chức sẽ giới thiệu các thí sinh và nội dung của mùa thi.

Sau buổi họp báo, các đại diện sẽ tham gia ghi hình, chụp ảnh và các lớp huấn luyện chuẩn bị cho bán kết, chung kết. Trong chuyến đi Đà Lạt, thí sinh sẽ có dịp khám phá cảnh quan và tìm hiểu đời sống văn hóa địa phương.

Đêm bán kết Miss Charm 2026 dự kiến diễn ra ngày 2/12. Theo kế hoạch, đêm chung kết sẽ được tổ chức ngày 5/12.