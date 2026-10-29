Thí sinh Miss Asian 2026 cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhơn tặng quà phụ nữ khó khăn

Các đại biểu, Ban tổ chức, các nhà tài trợ và Top 20 thí sinh Miss Asian 2026 chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hưởng ứng tháng tôn vinh phụ nữ Việt Nam, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa phường Quy Nhơn, đoàn Miss Asian 2026 phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhơn tổ chức chương trình “Trao yêu thương - Lan tỏa nhân ái”, trao 100 phần quà đến phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mỗi món quà là sự sẻ chia thiết thực, gửi lời tri ân tới những người phụ nữ bền bỉ vượt qua nghịch cảnh, âm thầm chăm lo gia đình và đóng góp cho cộng đồng. Chương trình tôn vinh họ bằng hành động: lắng nghe, thăm hỏi và tiếp thêm niềm tin để họ bước tiếp.

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ trong hành trình Miss Asian 2026 tại Quy Nhơn, hướng thí sinh tới trách nhiệm xã hội và những giá trị dành cho cộng đồng.

Những phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt được trao tận tay người nhận, góp phần sẻ chia khó khăn và tiếp thêm động lực trong cuộc sống.

Đại diện Miss Asian 2026 gồm Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Nguyễn Hạnh Nguyên – Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tổ chức; Hoa hậu Truyền thông Quốc gia Lê Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức; Á hậu Quách Thị Hải Yến, Ủy viên Ban tổ chức; cùng các hoa hậu, á hậu, nhà tài trợ, mạnh thường quân và Top 20 thí sinh.

Phát biểu tại chương trình, Hoa hậu Truyền thông Quốc gia Lê Thị Mai Anh cho biết Miss Asian không dừng ở việc tìm kiếm, tôn vinh nữ doanh nhân tiêu biểu. Cuộc thi còn tạo cơ hội để thí sinh tham gia hoạt động xã hội, hiểu hơn những hoàn cảnh cần nâng đỡ và chuyển tinh thần nhân ái thành hành động.

“Giá trị vật chất của mỗi phần quà có thể tương đối, nhưng bên trong là tình cảm và trách nhiệm của Ban tổ chức, các nhà tài trợ, mạnh thường quân cùng thí sinh. Chúng tôi mong những món quà tiếp thêm niềm tin để các chị vững vàng trước khó khăn, đồng thời gửi lời tri ân tới những người phụ nữ bền bỉ chăm lo gia đình và đóng góp cho xã hội”, bà Lê Thị Mai Anh chia sẻ.

Chương trình “Trao yêu thương – Lan tỏa nhân ái” gửi gắm thông điệp tri ân một nửa thế giới bằng những hành động thiết thực và giàu ý nghĩa nhân văn.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhơn, bà Trần Thị Thu Hiếu cảm ơn Ban tổ chức, nhà tài trợ, mạnh thường quân và thí sinh Miss Asian 2026 đã thăm hỏi, động viên, trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo bà, chương trình không đơn thuần hỗ trợ vật chất mà còn gửi trao niềm tin, nghị lực và cảm giác được cộng đồng sẻ chia. Một lời hỏi thăm đúng lúc hay phần quà trao bằng chân tình đều có thể trở thành điểm tựa cho hội viên. Sự chung tay của đoàn cũng bổ sung nguồn lực để Hội chăm lo phụ nữ, trẻ em và các hoàn cảnh yếu thế.

Ngay sau phần phát biểu, đại diện Ban tổ chức, nhà tài trợ, mạnh thường quân cùng Top 20 Miss Asian 2026 trực tiếp trao 100 phần quà đến các hội viên. Mỗi phần gồm nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt, hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày, san sẻ nỗi lo và mang đến niềm vui trong tháng tôn vinh phụ nữ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhơn đã trao giấy chứng nhận cho đoàn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhơn đã trao giấy chứng nhận cho đại diện Ban tổ chức và các nhà tài trợ, ghi nhận sự đồng hành với hoạt động an sinh tại địa phương.

Theo lịch trình, Top 20 sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ năng và phong thái trước đêm Chung kết 31/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Với chủ đề “Doanh nhân Việt tỏa sáng - Từ đại ngàn vươn mình chạm biển xanh”, mùa giải tôn vinh vẻ đẹp Á Đông, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng đóng góp của nữ doanh nhân Việt, đồng thời lan tỏa bản sắc du lịch Gia Lai, cũng như hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Cuộc thi Miss Asian 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 31/10 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Cuộc thi do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện, bản quyền số 10496/2023/QTG ngày 15/12/2023, do Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp; được tổ chức theo Văn bản chấp thuận số 1980/UBND-KGVX ngày 24/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Mùa giải thứ năm tiếp nối lịch sử lâu đời, sau dấu ấn đăng quang của Hoa hậu Ban Thị Thu, nữ doanh nhân Bắc Ninh.