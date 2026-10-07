Thí sinh Lê Văn Đạt đoạt giải nhất Hội thi cán bộ Đoàn - Hội cơ sở giỏi năm 2026

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên trao giải cho các thí sinh tại hội thi. Ảnh: Nga Sơn

Nhằm đánh giá kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và năng lực xử lý các tình huống thực tiễn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của cán bộ Đoàn, Trung ương Đoàn đã triển khai vòng loại Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2026. Sau 4 tuần dự thi vòng loại trực tuyến Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II, 14 cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu là bí thư, phó bí thư Đoàn xã, phường của thành phố Đồng Nai đạt thành tích cao ở 4 tuần thi đã bước vào Hội thi cán bộ Đoàn - Hội giỏi thành phố năm 2026.

Tham gia vòng thi cấp thành phố, 14 thí sinh đã trải qua 2 phần thi. Ở phần thi cán bộ Đoàn tự tin, các thí sinh đã thực hiện bài thi trắc nghiệm kiến thức liên quan đến các nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Đồng Nai. Bên cạnh đó là nội dung Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065; chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV…

Ở phần thi cán bộ Đoàn bản lĩnh, các thí sinh đã lựa chọn và xử lý tình huống trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi như: công tác tổ chức, xây dựng Đoàn; công tác đoàn viên, thanh niên; đoàn kết, tập hợp thanh niên; công tác tuyên truyền, giáo dục và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Các đại biểu chúc mừng thí sinh đoạt giải tại hội thi. Ảnh: Nga Sơn

Sau 2 phần thi, Ban tổ chức hội thi đã trao giải nhất cho thí sinh Lê Văn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Đồng Phú; đồng thời trao 2 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Thí sinh đoạt giải nhất hội thi cấp thành phố sẽ được Thành đoàn giới thiệu tham gia vòng chung kết toàn quốc Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần thứ II năm 2026, dự kiến diễn ra tháng 11-2026 tại Hà Nội.