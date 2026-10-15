Thí sinh Hoa hậu Việt Nam trải nghiệm trang trí bình gốm cùng nghệ nhân làng Chu Đậu

Trải nghiệm tại xưởng gốm Chu Đậu giúp thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có thêm kỷ niệm lưu giữ hành trình bên nhau. Từ những món đồ đã hoàn thiện đến từng công đoạn của người thợ, các cô gái có dịp tìm hiểu quy trình một sản phẩm gốm được tạo nên.

Gouband Lisa cho biết hầu hết trải nghiệm tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đều là lần đầu cô được tham gia. Cô biết ơn ban tổ chức vì những cơ hội được đến, được thử và tìm hiểu những công việc trước đây chưa từng tiếp xúc.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ngỡ ngàng trước những sản phẩm gốm được chế tác tinh xảo tại khu trưng bày gốm Chu Đậu. Gốm Chu Đậu là dòng gốm cổ nổi tiếng của vùng đất xứ Đông, phát triển rực rỡ trong thế kỷ XV-XVI. Một nét nổi bật là gốm hoa lam với những họa tiết màu xanh lam trên nền men trắng, tạo nên vẻ đẹp thanh nhã.

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Sức hấp dẫn của gốm Chu Đậu còn nằm ở những hình ảnh gần gũi với thiên nhiên, đời sống người Việt. Hoa sen, hoa cúc, chim chóc, sóng nước được người thợ đưa lên gốm bằng nhiều cách trang trí như vẽ, khắc chìm, đắp nổi. Quan sát nghệ nhân vẽ lên gốm, các cô gái ấn tượng với sự khéo léo, kiên nhẫn trong từng nét bút.

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Khi tự tay vẽ những họa tiết đầu tiên, các thí sinh cảm nhận rõ hơn sự tỉ mỉ của người thợ thủ công. Mỗi chiếc bình, chiếc cốc sau khi hoàn thiện trở thành món quà lưu giữ dấu ấn riêng của người thợ.

Niềm vui của chuyến đi còn nằm ở món đồ được mang về. Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi có sản phẩm gắn với trải nghiệm của chính mình tại xưởng gốm Chu Đậu. Chiếc cốc, chiếc bình trở thành món quà kỷ niệm khiến các cô gái tự hào.