Thí sinh Hoa hậu Việt Nam thành kính tưởng niệm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Đức Cảnh - Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Bỉnh Khiêm - cùng đại diện các cơ quan, ban ngành địa phương. Tại vòng Chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đang diễn ra tại Hải Phòng, 53 thí sinh có nhiều hoạt động tri ân, hướng về cội nguồn.

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Trong không khí trang nghiêm, 53 thí sinh bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhiều thí sinh chia sẻ từng được tìm hiểu về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm qua sách vở, ấn tượng với cuộc đời, sự nghiệp thơ văn và những lời sấm ký truyền đời của ông.

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Thông qua các hoạt động tri ân, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được bồi đắp lòng biết ơn và hướng về cội nguồn. Sau khi dâng hương tại Đền thờ Trạng Trình, các thí sinh lần lượt dâng hương, chiêm bái đền thờ thân mẫu Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở hậu cung.

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So với những kiến thức đọc được trong sách, được đứng trong không gian di tích giúp các thí sinh cảm nhận rõ hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa mà Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để lại cho hậu thế. Đây là trải nghiệm giàu ý nghĩa với 53 cô gái trong thời gian tại Hải Phòng.

Trong buổi giao lưu, ông Nguyễn Đức Cảnh - Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Bỉnh Khiêm - đã trao món quà lưu niệm là những tài liệu, những áng văn thơ bất hủ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tới ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.