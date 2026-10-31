Thí sinh Hoa hậu Việt Nam nói về nguồn kinh phí và cách duy trì Dự án nhân ái

Với Cánh cửa thần kỳ, Trần Xuân Khánh Linh muốn xây dựng thư viện thông minh để trẻ tiếp cận tiếng Anh và công nghệ. Cô đề xuất trang bị robot hỗ trợ học tập, máy tính bảng, sách tiếng Anh, đặt mục tiêu xây ba thư viện tại ba điểm trường trong sáu tháng đầu. Website của dự án sẽ kết nối tình nguyện viên, với mục tiêu huy động 50 người trong giai đoạn đầu.

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Đặng Thị Ngọc Lan trình bày Mái trường ước mơ, mong kêu gọi 300 triệu đồng để cải thiện điểm trường, sửa khu vui chơi, bổ sung bàn học, quạt, đèn điện, bình lọc nước và tủ sách. Phần trao đổi với nhà đầu tư tập trung vào nhu cầu học tập thực tế của trẻ và những hạng mục cần ưu tiên.

Câu hỏi thí sinh Bùi Mai Linh đặt ra khi xây dựng dự án Vừa vặn là một món quà có thể đồng hành với người nhận trong bao lâu. Cô muốn thí điểm 6 tháng tại Hải Phòng, kết nối địa phương và nhà hảo tâm để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật bẩm sinh.

Nguyễn Thị Thúy Linh giới thiệu Vụn nở hoa, tận dụng vải vụn để hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật, kết hợp truyền thông và bán sản phẩm.

Trịnh Ngọc Huyền đề xuất Người với người, hỗ trợ 20 hộ dân tại Gia Lai tạo thu nhập từ nguồn lực địa phương như tiêu, điều, cà phê và thổ cẩm. Hoàng Thị Hà Phương mang đến Đánh thức miền thương, kết hợp du lịch xanh, kinh tế xanh và hướng dẫn người dân bán hàng qua livestream.

Ở nhóm dự án giáo dục, Mai Thị Yến Nhi muốn gom sách cũ, xây Tủ sách cho em tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa. Nguyễn Thị Kim Châu đề xuất Tiếng Anh mở cánh cửa tương lai, hỗ trợ trẻ khó khăn học ngoại ngữ. Lisa mong trang bị sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh tại 30 trường với ngân sách khoảng 300 triệu đồng.

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Phạm Lê Ái Linh xây dựng Chắp cánh ước mơ, tập trung vào kỹ năng sống, giao tiếp và xử lý tình huống. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên giới thiệu Dệt sắc vùng biên, dự kiến thực hiện tại Lai Châu, kết hợp giáo dục, văn hóa, kinh tế và môi trường.

Vũ Hồng Hạnh đề xuất Hiểu để yêu thương, trang bị kiến thức sức khỏe sinh sản, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, kết nối hỗ trợ y tế cho sinh viên tại 6 trường đại học ở ba miền. Nguyễn Thị Hoa mang đến Bữa ăn nghĩa tình, dự kiến ngân sách 30 triệu đồng để hỗ trợ người neo đơn, người bệnh và những hoàn cảnh khó khăn.

Từ những kế hoạch này, điều Ban tổ chức lưu ý các thí sinh là tìm hiểu đúng nhu cầu của người nhận và chuẩn bị cho việc theo đuổi dự án. Sự tâm huyết cần đi cùng hiểu biết và khả năng thực hiện để những ý tưởng được tiếp tục sau buổi thuyết trình.