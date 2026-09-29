Thí sinh Hoa hậu Việt Nam khám phá công viên nước, thử sức với chèo SUP trên biển

Hoạt động tại công viên nước Phương Đông Vân Đồn được nhiều thí sinh mong chờ sau lịch trình tập luyện dày đặc. Việc vận động dưới nước vừa mang tính giải trí, vừa giúp các cô gái thư giãn, giúp nạp thêm năng lượng.

Các thí sinh thích thú khi trải nghiệm không gian bể bơi tạo sóng công suất lớn. Nhiều cô gái chia sẻ đây là lần đầu được thử sức với các trò chơi ở một công viên nước có quy mô lớn như vậy.

Thí sinh tiếp tục trải nghiệm chèo SUP gần bãi biển Phương Đông. Chèo SUP trên biển là bộ môn đòi hỏi sự tập trung và khả năng giữ thăng bằng. Khu vực bãi tắm Phương Đông nằm trong không gian hướng ra vịnh Bái Tử Long, nơi kết hợp cảnh quan biển đảo với các hoạt động vui chơi, giải trí ven biển.

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Các cô gái dành nhiều thời gian để học thuần thục các động tác, tìm cách giữ thăng bằng, điều khiển mái chèo. Sau Hà Nội, khu vực Tây Bắc, Hải Phòng, 53 thí sinh tiếp tục có thêm những trải nghiệm mới ở Quảng Ninh.