Thí sinh Hoa hậu Việt Nam học 2 đại học, tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc

Với nhiều học sinh vùng cao, con đường đến trường không chỉ xa về khoảng cách mà còn có những trở ngại từ điều kiện kinh tế gia đình. Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Chợ Đồn, sự quan tâm, chăm sóc toàn diện của đội ngũ cán bộ, giáo viên cùng môi trường học tập, rèn luyện thuận lợi đang trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ.