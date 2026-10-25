Thí sinh Hoa hậu Việt Nam học 2 đại học, tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc
Đinh Diệu Anh tốt nghiệp loại Giỏi và Xuất sắc tại Trường Đại học Ngoại thương. Nguyễn Thục Uyên Nhi tốt nghiệp loại Giỏi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, dự kiến nhận bằng Giỏi hoặc Xuất sắc tại Trường Đại học Ngoại thương. Hai thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 chia sẻ phương pháp học và vượt áp lực khi theo đuổi hai chuyên ngành.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thi-sinh-hoa-hau-viet-nam-hoc-2-dai-hoc-tot-nghiep-loai-gioi-va-xuat-sac-post1888101.tpo