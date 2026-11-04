Thí sinh Hoa hậu Việt Nam dồn 200% sức lực cho chung kết

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục tập vũ đạo cùng biên đạo Khoa Nguyễn. Càng gần chung kết, lịch tập càng dày, đòi hỏi thí sinh tập trung cao độ để ghi nhớ động tác, phối hợp đội hình.

Các cô gái nỗ lực hoàn thiện màn đồng diễn và bikini, chuẩn bị cho đêm thi tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.

Bên cạnh những phần trình diễn tập thể, thí sinh còn phải chuẩn bị phần thể hiện kỹ năng mà bản thân đã tích lũy.

Màn đồng diễn bikini có phần tay lụa dài. Các cô gái vừa tập cách xử lý lụa, vừa kết hợp vũ đạo và di chuyển, bảo đảm sự đồng đều khi biểu diễn.

Phạm Vân Hà cho biết cô lo lắng khi chung kết đang đến gần, nhưng cũng háo hức bước lên sân khấu, thể hiện những tiết mục đã dành nhiều thời gian tập luyện. Đêm thi tổ chức tại quê hương Hải Phòng càng khiến trải nghiệm này trở nên đặc biệt. Được người dân quê nhà cổ vũ, Vân Hà cảm thấy tự tin hơn, đồng thời có thêm áp lực phải thể hiện tốt.

Nhiều thí sinh thừa nhận không có năng khiếu nhảy múa, chưa từng tiếp xúc với bộ môn này trước khi dự thi nên gặp khó khăn trong quá trình học vũ đạo. Để theo kịp yêu cầu của biên đạo, họ dậy từ 6h, tranh thủ tập thêm cả buổi trưa và buổi tối. Những khoảng thời gian ngoài lịch tập chung được tận dụng để ôn bài, sửa các động tác chưa thành thạo.

Sau những buổi tập liên tục, các cô gái đã tự tin trong từng bước nhảy. Họ dành nhiều công sức cho phần trình diễn bikini cá nhân, mong có màn xuất hiện ấn tượng trong đêm chung kết.

Với những thí sinh chủ nhà, sự cổ vũ của khán giả Hải Phòng là động lực để họ vượt qua những hạn chế ban đầu.

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Nhiều thí sinh nói cô chưa tin hành trình đã gần tới đêm thi cuối. Nhìn lại chặng đường đã qua, 25 cô gái cảm thấy biết ơn, tự hào về sự cố gắng của bản thân. Ở giai đoạn nước rút, ai cũng đặt mục tiêu tiến sâu nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Khánh Vi cho biết gia đình có khoảng 30 người tới cổ vũ trong đêm chung kết. Sự đồng hành ấy tiếp thêm động lực để cô tập luyện, kết hợp ăn uống nhằm giữ thể lực cho đêm thi quyết định. Không chỉ tự động viên mình, cô còn nhắn nhủ các thí sinh: “Hãy cố gắng hết mình và tỏa sáng nhé”.

Phạm Lê Ái Linh hào hứng khi đêm chung kết đã cận kề. Sau hành trình tập luyện, tham gia các hoạt động và thử thách, cô chờ đợi được thể hiện những gì đã học trên sân khấu. Ái Linh cho biết cô quyết tâm tập luyện để tỏa sáng trong đêm thi quan trọng.

Theo Ái Linh, gần 70 người sẽ tới cổ vũ cô tại chung kết. Biết có đông người thân, những người yêu thương mình dõi theo từ khán đài, cô càng thêm động lực chuẩn bị. Sự mong chờ ngày hội ngộ cũng giúp Ái Linh giữ tinh thần hào hứng giữa lịch tập dày.

Một số thí sinh tranh thủ tự tập luyện vào giờ giải lao.

Theo kế hoạch, các thí sinh ráp sân khấu từ ngày 5/11. Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 7/11 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.