Thí sinh Hoa hậu Việt Nam: 'Biết ơn các hoạt động tìm về cội nguồn ở cuộc thi'

Trong những tác phẩm của nghệ nhân Bùi Văn Tự, ký ức quê nhà trở về từ những hình ảnh bình dị. Đó là bờ ao nhà ngoại, những con vật bằng đất sét bà cùng cháu nặn chơi, là tình thương và sự chắt chiu của mẹ. Anh mang những điều thân thuộc ấy vào điêu khắc ánh sáng, để kể chuyện người phụ nữ qua dáng hình của sự chở che, qua những nhọc nhằn và đức hy sinh.