Thí sinh Hoa hậu Việt Nam: 'Biết ơn các hoạt động tìm về cội nguồn ở cuộc thi'
Trong hành trình khám phá miền di sản Hải Phòng, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dâng hương. Hành trình trở về cội nguồn không chỉ giúp các cô gái thêm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc mà còn bồi đắp hành trang tri thức, bản sắc và trách nhiệm trên chặng đường hướng tới tương lai.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thi-sinh-hoa-hau-viet-nam-biet-on-cac-hoat-dong-tim-ve-coi-nguon-o-cuoc-thi-post1886239.tpo