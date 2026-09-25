Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tích cực tập luyện cho đêm Chung khảo toàn quốc

Trở lại nhà chung, các cô gái được sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý sau hành trình ở Tuyên Quang, đồng thời tiếp tục tập luyện cho đêm thi quan trọng.

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Thí sinh tích cực tập hát, múa cho tiết mục đồng diễn. Hơn 50 cô gái được xếp đội hình theo sở trường. Các thí sinh có thế mạnh về giọng hát được tạo điều kiện để khoe giọng. Dàn thí sinh có sở trường vũ đạo cũng được sắp xếp đội hình phù hợp. Thí sinh tập luyện ca khúc Nhân ái Việt Nam - ghi lại hành trình thiện nguyện ở Lai Châu vào cuối tháng 8.

Trước đó, trong buổi nghe giọng và lựa chọn người hát tại Hà Nội, thí sinh Nguyễn Thị Thảo đến từ Nghệ An được giảng viên thanh nhạc nhận xét có chất giọng ấm áp, phù hợp với ca khúc. Theo Nguyễn Thị Thảo, đảm nhận phần hát là niềm vui, đồng thời cũng là thử thách bởi khi còn ở trường, cô chủ yếu tham gia các tiết mục múa. Lần đầu nghe ca khúc, Thảo cảm thấy bài hát khá khó. Nhờ được thầy hướng dẫn từng câu, cô dần tiếp cận và xử lý bài hát tốt hơn.

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Với các thí sinh, điều đáng quý còn nằm ở nội dung ca khúc. Họ cảm nhận được năng lượng và nguồn cảm hứng để thể hiện. Bài hát mang ý nghĩa với cả người biểu diễn lẫn người nghe, đồng thời gợi lại hành trình mà các thí sinh cùng nhau trải qua.

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Các thí sinh được hướng dẫn từng động tác múa mềm mại, mang nhiều cảm xúc. Thí sinh Tống Khánh Ly chia sẻ cô tham gia đội văn nghệ từ thời tiểu học, từng tham gia biểu diễn tại các chương trình của phường. Sau này Khánh Ly tiếp tục sinh hoạt trong câu lạc bộ nhảy, múa. Việc được giáo viên nhìn nhận khả năng và lựa chọn vào tiết mục khiến cô biết ơn, đồng thời cảm thấy những năm tháng tập luyện của mình có ý nghĩa. Theo Khánh Ly, các động tác trong bài đòi hỏi sự dẻo dai cao.

Dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đều thể hiện sự hào hứng, thích thú khi thử sức với các bộ môn nghệ thuật khác nhau. Các cô gái có hành trình đáng nhớ ở Hải Phòng, vừa tập luyện, vừa khám phá văn hóa, chuẩn bị cho đêm Chung khảo toàn quốc.