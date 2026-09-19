Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 lan tỏa nhiệt huyết tuổi trẻ

Một ngày làm thiện nguyện đầy ý nghĩa của các thí sinh.

Sỹ quan, bộ đội biên phòng giúp đoàn vận chuyển quà để Ban tổ chức tặng trường học.

Thí sinh giao lưu với các em học sinh.

Mở đầu chuỗi hoạt động cộng đồng, đoàn đã đến thăm và giao lưu tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy xã Thanh Thủy. Tại đây, các thí sinh đã có những giây phút gắn kết ấm áp với các em học sinh qua chương trình giao lưu, chia sẻ về kỹ năng sống, ước mơ và những câu chuyện truyền cảm hứng trong học tập. Đặc biệt, không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với hoạt động trải nghiệm nấu ăn chung giữa các thí sinh, thầy cô giáo, các chú bộ đội và các em học sinh, tạo nên không gian gần gũi, thắt chặt tình quân dân và sự sẻ chia yêu thương.

Các thí sinh giao lưu, tặng quà cho các em học sinh vùng cao.

Đoàm đã đến thăm, tặng quà và giao lưu tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy.

Rời không gian học đường, hành trình của Top 53 tiếp tục đưa khán giả đến với những danh thắng thiên nhiên kỳ vĩ. Các thí sinh đã dừng chân chụp ảnh check-in tại Km số 0 tại phường Hà Giang 1, trước khi di chuyển đến bến thuyền xã Thượng Lâm. Tại đây, đoàn lên thuyền du ngoạn, khám phá cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và các điểm nổi bật trên tuyến lòng hồ Na Hang – Lâm Bình. Trong không gian nên thơ của "Hạ Long cạn giữa lưng chừng trời", các thí sinh trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng đã thưởng thức bữa trưa với các món ăn đặc trưng của đồng bào địa phương ngay trên thuyền. Trải nghiệm này không chỉ giúp các người đẹp cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp thiên nhiên miền sơn cước mà còn là cơ hội tuyệt vời để quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái đặc sắc của tỉnh nhà đến đông đảo công chúng.

Các thí sinh check in tại Km số 0 phường Hà Giang 1.

Các thí sinh chụp ảnh ở danh thắng Cọc Vài trên lòng hồ sinh thái Na Hang, Lâm Bình.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế, từ sẻ chia yêu thương với học sinh vùng cao đến khám phá thiên nhiên và bản sắc văn hóa truyền thống, tiếp tục khẳng định vai trò của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trong sứ mệnh lan tỏa những giá trị nhân văn và quảng bá du lịch, văn hóa đất nước.