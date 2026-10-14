Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe vẻ đẹp truyền thống trong bộ ảnh cổ phục

Sau đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh Bùi Mai Linh, Hoàng Thị Hà Phương, Nguyễn Yến Trang, Phạm Lê Ái Linh, Nguyễn Thị Thúy Linh và Nguyễn Kim Châu tiếp tục hành trình ở vòng Chung kết. Trong thử thách mới, 6 cô gái có dịp trải nghiệm mặc áo Nhật Bình.

﻿

﻿

Nhật Bình là loại trang phục gắn với cung đình triều Nguyễn. Áo có đặc trưng là phần cổ rộng, tạo hình chữ nhật trước ngực, màu sắc, hoa văn và phụ kiện được quy định theo địa vị người mặc.

﻿﻿

﻿

Mặc áo Nhật Bình, Hoàng Thị Hà Phương cảm thấy gần gũi hơn với văn hóa dân tộc. Đây là cách mà ban tổ chức tạo điều kiện để thí sinh tìm hiểu văn hóa trong hành trình dự thi.

﻿

Nguyễn Yến Trang rất vui vì vừa bước vào chặng thi mới đã được tiếp xúc với những điều chưa biết về văn hóa Việt Nam.

﻿

Nguyễn Kim Châu vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc khi được gọi tên vào Top 25. Với cô, kết quả ấy là sự ghi nhận cho những cố gắng trong chặng đường vừa qua, đồng thời tiếp thêm động lực để hướng tới vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Theo Nguyễn Thị Thúy Linh, việc mặc áo Nhật Bình giữa bối cảnh làng quê, bên những món đồ gốm là trải nghiệm thú vị. Cô có cảm giác được hóa thân, bước vào một không gian gợi nhắc quá khứ.

Bùi Mai Linh chia sẻ đã chuẩn bị tinh thần tự tin, thoải mái để bước tiếp. Cô muốn chứng minh nỗ lực qua từng hoạt động và phần thi, sẵn sàng đóng góp trong hành trình Chung kết của Hoa hậu Việt Nam 2026.

﻿

Phạm Lê Ái Linh xem khoảnh khắc tên mình được xướng lên trong đêm Chung khảo là dấu mốc đáng nhớ. Việc vào Top 25 giúp cô thực hiện được một trong những ước mơ khi đến với cuộc thi.