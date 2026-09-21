Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 diện trang phục dân tộc, khám phá hồ Na Hang

Hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 đưa 53 thí sinh đến hồ Na Hang, Tuyên Quang, mở ra những trải nghiệm đáng nhớ giữa thiên nhiên hùng vĩ, đồng thời giúp các người đẹp có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa, con người và những địa danh giàu bản sắc của vùng đất này.

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Chuyến đi cũng là một trong những trải nghiệm đáng nhớ của thí sinh trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Không chỉ tham quan, chụp ảnh, họ còn được tìm hiểu thêm về những địa danh nổi tiếng, văn hóa địa phương và đời sống của người dân nơi đây.

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Hồ Na Hang tựa như bức tranh thủy mặc với núi non trùng điệp, những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn và mặt nước xanh yên ả. Các thí sinh được ngồi thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên, khám phá những dãy núi, thác nước và các điểm đến gắn với văn hóa, đời sống tâm linh của người dân địa phương.

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Hành trình trên hồ Na Hang đưa dàn người đẹp đến nhiều địa danh nổi tiếng như núi Pác Tạ, thác Khuổi Nhi, hòn Cọc Vài và đền Pác Tạ. Mỗi điểm đến lại mang màu sắc riêng, góp phần giúp các thí sinh có thêm hiểu biết về vùng đất Tuyên Quang. Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, thí sinh còn có dịp tìm hiểu nét văn hóa và ẩm thực đặc trưng của Tuyên Quang.

Chuyến đi trở thành một phần ký ức đáng nhớ, giúp các cô gái tích lũy kiến thức, đồng thời mở rộng góc nhìn về thiên nhiên, con người và văn hóa Việt Nam. Đây cũng là những trải nghiệm quý giá, giúp các cô gái trưởng thành hơn trên hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.