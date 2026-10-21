Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 diện áo dài trong thử thách của vòng Chung kết

Buổi chụp hình nằm trong chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa ở vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Tại Côn Sơn, các thí sinh dâng hương, tham quan và tìm hiểu di tích gắn với thiền sư Huyền Quang, vị tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm. Không gian cổ kính cùng cảnh quan xanh mướt là bối cảnh cho bộ ảnh áo dài truyền thống.

Các cô gái Đinh Hoàng Gia Linh, Lưu Phương Anh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi và Trịnh Ngọc Huyền diện áo dài, thể hiện nét dịu dàng trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Thời trang và Thể thao.

Đinh Hoàng Gia Linh sinh năm 2006, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Trường Đại học RMIT Việt Nam. Trước khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026, cô từng tham gia hỗ trợ tổ chức sự kiện, làm MC và diễn kịch. Những trải nghiệm này giúp Gia Linh làm quen với việc xuất hiện trước đám đông.

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Lưu Phương Anh đến từ Hải Phòng, hiện là sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam. Tham gia vòng Chung kết trên quê hương, cô mong giới thiệu hình ảnh người con gái đất Cảng qua những trải nghiệm và câu chuyện của bản thân. Phương Anh hướng đến vẻ hiện đại, năng động, đồng thời trân trọng những giá trị truyền thống.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi sinh năm 2006, cao 1m74, là sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Với cô, mặc áo dài và dâng hương tại chùa Côn Sơn là trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh cho biết không gian cổ kính của di tích mang lại cảm giác bình yên.

Trịnh Ngọc Huyền sinh năm 2007, hiện là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính - Marketing. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô giành danh hiệu Hoa khôi của trường. Ngọc Huyền từng tham gia các chiến dịch tình nguyện và sáng lập dự án thiện nguyện Người với Người.