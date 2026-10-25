Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đạt IELTS 8.0, 7.5 chia sẻ cách học tiếng Anh

Thí sinh Đinh Diệu Anh sinh năm 2003 đã tốt nghiệp hai chuyên ngành Tiếng Anh thương mại loại Xuất sắc và Kinh tế Đối ngoại loại Giỏi tại Đại học Ngoại thương. Diệu Anh sở hữu IELTS 7.5 từ khi còn học lớp 11. Cô đã đạt chứng chỉ HSK4 tiếng Trung, đang tiếp tục học tiếng Hàn và đặt mục tiêu sử dụng thành thạo ba ngoại ngữ. Ngoài ra, Diệu Anh có năng khiếu về vũ đạo.

Người đẹp từng đạt danh hiệu Á khôi, Hoa khôi Nhân ái và Hoa khôi Tài năng tại Duyên dáng Ngoại thương 2023. Diệu Anh cũng vinh dự đại diện sinh viên nhà trường tiếp đón Thủ tướng New Zealand trong chuyến thăm Việt Nam.

Để có được khả năng nghe và nói tốt, Diệu Anh tích cực thử sức tại các cuộc thi thuyết trình và tranh biện bằng tiếng Anh. Vì thế, cô thuộc nhóm thí sinh có kỹ năng thuyết trình tốt, tự tin trước ống kính tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Thí sinh Lê Phương Nghi cao 1m72, đạt IELTS 7.5, từng giành giải Ba học sinh Giỏi quốc gia môn Địa lý. Bước vào vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa khôi Ngoại thương nói cô học thêm cách quản lý thời gian, làm chủ sân khấu và lắng nghe người khác.

Từ nhỏ, Phương Nghi đã được mẹ dạy cách tự học, cô luôn xem kỹ lại bài được học trên lớp và chuẩn bị bài mới cho ngày tiếp theo. Phương Nghi cũng học hỏi từ các bạn cùng lớp về cách học và ôn bài để chọn cho mình phương pháp học tốt nhất.

Từ học sinh chuyên Anh, cô quyết định thử sức với môn học mới rồi dần yêu thích. Địa lý giúp cô khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa, lịch sử và cuộc sống của con người ở từng vùng miền. Trước Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi giành danh hiệu Hoa khôi tại cuộc thi FTU Charm 2025.

Thí sinh Bùi Minh Phương sinh năm 2005, đến từ Hà Nội, theo học ngành Quản trị tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), Anh. Nữ sinh có chứng chỉ IELTS 8.0, từng là Đại sứ học vấn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2022.

Để rèn luyện kỹ năng nghe và nói, Minh Phương xem khá nhiều video từ YouTube, nghe podcast từ những người khác nhau, với những công việc khác nhau và từ những quốc gia khác nhau, để học cách họ truyền đạt thông tin.