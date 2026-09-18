Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Vị Xuyên

Đoàn làm lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, xã Vị Xuyên.

Mở đầu hành trình tri ân, Đoàn xuất phát đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Tại đây, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Top 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng các đại biểu trong đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các thí sinh ưu tú của cuộc thi.

Các thí sinh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Các thí sinh thắp hương cho các phần mộ liệt sỹ.

Tiếp nối chuỗi hành trình tri ân trong ngày, vào buổi chiều cùng ngày Đoàn tiếp tục di chuyển đến Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên (tại xã Thanh Thủy). Tại đây, đoàn đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và kết hợp tìm hiểu sâu hơn về lịch sử hào hùng cũng như ý nghĩa thiêng liêng của vùng đất lửa Vị Xuyên.

Đoàn dâng hương tại Đền thờ Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Chuyến dâng hương tại Vị Xuyên không chỉ là dịp để tuổi trẻ và các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đi trước đã ngã xuống vì sự bình yên của Tổ quốc, mà còn là bài học thực tế quý giá, tô điểm thêm nét đẹp trách nhiệm xã hội, lòng nhân ái và sự trân trọng giá trị lịch sử dân tộc của các người đẹp trong hành trình vươn tới vương miện năm 2026.