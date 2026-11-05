Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có thêm thử thách tại màn đồng diễn bikini

Theo biên đạo Khoa Nguyễn, việc lựa chọn phụ kiện nằm trong tính toán dàn dựng cho sân khấu chung kết. Từ 53 thí sinh ở chung khảo xuống còn 25 người, đội hình có nhiều khoảng trống hơn, cần kết hợp vũ đạo và phục trang để tạo hiệu quả thị giác.

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 làm quen với tà lụa, phụ kiện trong màn trình diễn bikini của đêm chung kết 7/11 tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Tà lụa tạo thêm chuyển động cho tiết mục, song đòi hỏi thí sinh kiểm soát tốt đôi tay và bước chân. Các cô gái phải điều chỉnh liên tục để lụa bay theo động tác, tránh vướng khi di chuyển trên giày cao gót.

Biên đạo Khoa Nguyễn cho biết thiết kế có phần tà, tay lụa giúp màn trình diễn sinh động, tạo cảm giác đầy đặn hơn trên sân khấu rộng. Đổi lại, thí sinh phải dành thời gian làm quen, phối hợp phụ kiện với từng động tác thay vì chỉ nhớ bài như khi tập tay không.

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Yêu cầu đặt ra cho từng người vì thế cao hơn. Biên đạo nhấn mạnh khi số lượng thí sinh giảm, người trình diễn tốt khó che bớt hạn chế của người chưa thành thạo. Chung kết cận kề, khoảng nghỉ trong phòng tập trở nên hiếm hoi. Các cô gái tranh thủ ôn bài bất cứ khi nào có thể.

Nhiều thí sinh cảm nhận rõ sức nóng phòng tập, từ đó càng hồi hộp trước đêm Chung kết. Các bài tập đòi hỏi sự tập trung liên tục, trong khi thời gian để Top 25 hoàn thiện phần trình diễn không còn nhiều.

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Một số cô gái thừa nhận không có năng khiếu nhảy múa, chưa từng tiếp xúc với bộ môn này trước khi dự thi nên gặp khó khăn trong quá trình học vũ đạo. Để theo kịp yêu cầu của biên đạo, họ dậy từ 6h, tranh thủ tập thêm cả buổi trưa và buổi tối. Những khoảng thời gian ngoài lịch tập chung được tận dụng để ôn bài, sửa các động tác chưa thành thạo.

Nhìn lại chặng đường đã qua, 25 cô gái cảm thấy biết ơn, tự hào về sự cố gắng của bản thân. Ở giai đoạn nước rút, ai cũng đặt mục tiêu tiến sâu nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2026.