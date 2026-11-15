Thí sinh Hàn Quốc dùng camera siêu nhỏ và AI gian lận, đạt điểm gần tuyệt đối trong kỳ thi kế toán thuế

Người đàn ông chưa được tiết lộ danh tính đã công khai thừa nhận hành vi gian lận hôm 15/11 trên kênh YouTube của một luật sư. Trước đó, điểm số gần như tuyệt đối mà người này tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn truyền thông đã khiến cộng đồng mạng nghi ngờ về tính trung thực của kết quả.

Theo lời khai, thí sinh này không chỉ gian lận trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế mà còn sử dụng phương thức tương tự trong kỳ thi chứng chỉ kế toán viên công chứng.

Người đàn ông thừa nhận trên kênh YouTube rằng anh ta đã gian lận trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế bằng cách sử dụng một chiếc camera thu nhỏ, một chiếc điện thoại thông minh và AI. Ảnh chụp màn hình

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận các trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử. Gần đây, một số thí sinh bị phát hiện sử dụng kính tích hợp AI trong các kỳ thi tuyển sinh đại học và kiểm tra tại trường trung học.

Trước những diễn biến trên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết đang theo dõi sát vụ việc, đặc biệt khi kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 19/11.

Cuối ngày 15/11, Phủ Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiến hành điều tra toàn diện các trường hợp nghi vấn sử dụng AI để gian lận trong những kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia.

Trong khi đó, Thủ tướng Han Seong-sook dự kiến triệu tập cuộc họp với các thứ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ Lao động, Bộ Nội vụ và đại diện những cơ quan liên quan vào ngày 16/11 để thảo luận thêm về phương án ngăn chặn gian lận bằng AI.

Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với hành vi sử dụng kính AI để gian lận, đồng thời tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện các thiết bị công nghệ cao tại địa điểm thi.

Theo thông tin được công bố, người đàn ông gian lận đã đứng đầu kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế năm nay với kết quả vượt trội. Trong vòng thi đầu tiên hồi tháng 4, người này chỉ trả lời sai 1 trong tổng số 160 câu hỏi, đạt 397,5/400 điểm. Đến vòng thi thứ hai vào tháng 7, thí sinh đạt lần lượt 192 và 190 điểm ở hai môn kế toán, cùng 114 và 167 điểm ở hai môn luật thuế.

"Tôi đã gian lận bằng cách chụp ảnh các câu hỏi bằng một chiếc camera siêu nhỏ, gửi chúng cho AI rồi kiểm tra đáp án trên điện thoại thông minh", người đàn ông thừa nhận trên YouTube.

Người này cho biết đã tự nguyện lập bản tường trình về toàn bộ hành vi gian lận và nộp cho Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul.

Cảnh sát xác nhận đã tiếp nhận lời khai, đồng thời cam kết tiến hành điều tra nhanh chóng và kỹ lưỡng theo đúng quy trình.

Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc cho biết dự kiến nhanh chóng đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận đỗ kỳ thi của thí sinh này.

Theo quy định pháp luật, thí sinh bị phát hiện gian lận có thể bị hủy kết quả và cấm dự thi lại trong vòng 5 năm kể từ ngày bị xử phạt. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, tùy thuộc vào kết quả điều tra của cảnh sát.