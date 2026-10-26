Thí sinh duy nhất đạt 0 điểm bị loại tại 'The Face Vietnam 2026'

Theo Thời báo VTV, trong tập 4 "The Face Vietnam" đã được phát sóng, thí sinh bước vào vòng thi đối kháng giữa 3 đội ở hai bảng độc lập dành cho nam và nữ. Các thí sinh phải tạo nên một video có thời lượng tối đa 1 phút 30 giây, thể hiện rõ tinh thần và sức hút của thương hiệu.

Độ khó của thử thách lần này còn nằm ở chiến thuật của từng HLV khi phải trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn, xây dựng kịch bản và điều phối phần thể hiện của từng thí sinh trong thời gian ghi hình giới hạn. Các màn đối kháng được chia thành ba lượt đấu, gồm hai lượt có 3 thí sinh và một lượt có 4 thí sinh, với quỹ thời gian chỉ 10 phút cho mỗi lượt.

Khép lại những màn đối đầu đầy “máu lửa”, HLV Võ Hoàng Yến cùng các học trò đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc chỉ hơn đội của HLV Anh Thư đúng 1 điểm.

Đội của HLV Võ Hoàng Yến giành chiến thắng trong tập 4. Ảnh VTV/CTCC

Với luật chơi đối kháng lần này, mỗi đội thua cuộc buộc phải đưa một thí sinh nam và một thí sinh nữ vào vòng nguy hiểm, đồng thời HLV chiến thắng chỉ được loại đi 1 nam và 1 nữ.

Điều này đẩy hai HLV Anh Thư và H'Hen Niê vào tình thế lựa chọn khó khăn. Với HLV Anh Thư, Nông Thị Hằng là sự lựa chọn cần thiết sau màn thể hiện không tốt nhưng Trần Hoàng Sơn là thí sinh khiến cô rất nuối tiếc khi bắt buộc phải đưa vào vòng loại theo quy định 1 nam - 1 nữ của chương trình.

Mỗi đội không giành chiến thắng phải đưa 2 thí sinh vào vòng loại trừ. Ảnh VTV/CTCC

Còn với đội của H'Hen Niê, sự gắn bó, tình cảm mà các thí sinh dành cho nhau khiến Hoa hậu cũng phải rớt nước mắt khi đưa ra quyết định chọn Trường Giang và Vũ Quỳnh Hải Yến vào phòng loại trừ.

Với quyền lực của HLV chiến thắng, Võ Hoàng Yến gây ngỡ ngàng khi bất ngờ nắm tay Trường Giang và đưa anh trở về an toàn cùng đội HLV H’Hen Niê.

HLV Võ Hoàng Yến lựa chọn Trường Giang an toàn ở lại đội của H'Hen Niê. Ảnh VTV/CTCC

Sau nhiều cân nhắc, HLV Võ Hoàng Yến đã lựa chọn giữ lại Trần Hoàng Sơn (đội HLV Anh Thư) và Vũ Quỳnh Hải Yến (đội HLV H'Hen Niê) vì cho rằng cả hai là những gương mặt phù hợp hơn ở thời điểm hiện tại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Nông Thị Hằng bị loại.

Dù là gương mặt được nhận định sáng giá, đậm chất điện ảnh nhưng qua các tập thi Nông Thị Hằng đã nhiều lần mắc lỗi đáng tiếc. Trong tập 4, cô là thí sinh duy nhất nhận điểm 0 từ phía đại diện nhãn hàng.

Nông Thị Hằng dừng bước tại The Face Vietnam 2026. Ảnh VTV/CTCC

Quyết định của Võ Hoàng Yến có thể tạo nên nhiều ý kiến trái chiều khi cô đã "phá luật", loại 1 thí sinh thay vì 2 người. Theo siêu mẫu, đây là cách cô cũng hoàn tất việc "trả nợ ân tình" cho các HLV khác để bắt đầu cuộc đua một cách sòng phẳng.

Như vậy sau tập 4 "The Face Vietnam 2026", mỗi HLV đều đã có một lần giành chiến thắng và đều đã phải chia tay với 1 thí sinh trong đội. Điều này hứa hẹn mức độ kịch tính sẽ được đẩy cao hơn ở chặng tiếp theo.