Thí sinh dự thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế 2026 hoàn thành bài thi đầu tiên

Từ 7h30 đến 12h30, thí sinh thực hiện bài thi lý thuyết. Buổi chiều, các em được giới thiệu về kính thiên văn, chuẩn bị cho phần thi quan sát và thực hành với thiết bị thiên văn.

Đề thi được xây dựng bằng tiếng Anh; trưởng đoàn thực hiện việc dịch đề theo quy trình chuyên môn và bảo mật của IOAA.

Thử thách đầu tiên đã ghi dấu sự quyết tâm, tinh thần khám phá và niềm đam mê Thiên văn học và Vật lý thiên văn của những người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Năm 2026 là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai kỳ thi IOAA. Kỳ thi năm nay có 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 65 đội (64 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam) và 320 thí sinh tham gia tranh tài (tăng gần 100 thí sinh).

So với các năm trước, điểm khác biệt của IOAA 2026 không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở việc sử dụng các thiết bị và hạ tầng chuyên môn như kính thiên văn Sky-Watcher BK P15075 EQ3 và Nhà chiếu hình vũ trụ có mái vòm đường kính 16m, hệ thống máy chiếu Sony GTZ380, phần mềm SkyExplorer; phần mềm chấm thi Olympify.

Năm nay có 320 thí sinh dự thi, cơ cấu giải thưởng dự kiến sẽ có 60% thí sinh đoạt giải (gồm huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng, bằng khen và các giải thưởng đặc biệt).

Ngày mai, 29/9 là ngày có nhiều nội dung thi quan trọng. Thí sinh tham gia thi đồng đội từ 9h đến 10h và thi kính thiên văn từ 19h đến 24h30. Trong trường hợp cần thiết, phần thi kính thiên văn có lịch dự phòng vào sáng 30/9.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi thi đầu tiên: