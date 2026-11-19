Theo hãng thông tấn Yonhap, người được phát hiện là Lee Jin-woo, thí sinh đang trở thành tâm điểm chú ý vì những nghi vấn liên quan đến kết quả kỳ thi LEET năm nay.

Cảnh sát cho biết, khoảng 13h12 ngày 19/11, Lee được tìm thấy trong tình trạng ngừng tim tại một nhà nghỉ gần ga Cheonho, quận Gangdong, Seoul.

Hàng trăm phóng viên tập trung chờ Lee Jin-woo, 33 tuổi, thực hiện lời hứa giải trực tiếp phần thi Ngôn ngữ Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Trước đó cùng ngày, Lee không xuất hiện tại buổi kiểm chứng công khai khả năng giải đề thi Đại học (CSAT) theo lịch trình đã thông báo. Sự kiện dự kiến diễn ra vào buổi sáng, trong đó thí sinh này sẽ trực tiếp giải các câu hỏi của kỳ thi trước công chúng.

Buổi livestream do một trung tâm luyện thi tổ chức trên YouTube thu hút hơn 400.000 lượt truy cập. Sự quan tâm của người xem càng tăng khi Lee không xuất hiện đúng lịch.

Sau khi nhận được thông tin về việc Lee mất liên lạc, cảnh sát tiếp nhận tin báo với lo ngại người này có nguy cơ tự tử. Lực lượng chức năng sau đó tiến hành xác minh tung tích và tổ chức tìm kiếm.

Lee, người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh trường Luật (LEET) (Ảnh: Newsis)

Cảnh sát cho biết, sẽ triển khai các biện pháp giám định, điều tra để xác định nguyên nhân và diễn biến vụ việc nếu Lee được kết luận đã tử vong. Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân khiến người này rơi vào tình trạng ngừng tim.

Vụ việc thu hút sự chú ý trong bối cảnh Lee đang vướng nghi vấn gian lận sau khi đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi LEET năm nay. Một số dấu hiệu bất thường trong bài thi của thí sinh này đã làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Hai luật sư cũng đã gửi đơn tố cáo, đề nghị cơ quan chức năng điều tra nghi vấn gian lận của Lee trong kỳ thi LEET năm nay và các kỳ thi trước đó.

Hiện cảnh sát tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.