Thí sinh Đặng Thị Tường Vy giành giải nhất Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026

Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức, với chủ đề “Giai điệu tự hào”, thu hút 214 thí sinh tham gia; trong đó, phía Đông tỉnh có 133 thí sinh, phía Tây tỉnh có 81 thí sinh.

Cuộc thi diễn ra qua 2 vòng. Vòng loại được tổ chức tại Hội trường 2/9 (phường Pleiku) từ ngày 16 đến 17-10 và Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) vào ngày 18-10. Qua vòng loại, 13 thí sinh có điểm số cao nhất được lựa chọn vào vòng chung kết, diễn ra tối 25-10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai.

Các thí sinh tranh tài tại vòng chung kết Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026, diễn ra tối 24-10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tại vòng chung kết, các thí sinh thể hiện những ca khúc thuộc chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống lịch sử dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và con người Gia Lai. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, phong cách biểu diễn cùng khả năng thể hiện cảm xúc qua từng ca khúc, các thí sinh mang đến nhiều màu sắc âm nhạc, tạo nên không khí sôi nổi cho đêm thi.

Thí sinh Đặng Thị Tường Vy (phường Diên Hồng) đoạt giải nhất Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026 với phần thể hiện ca khúc Ngọn lửa cao nguyên. Ảnh: Ngọc Nhuận

Kết quả, thí sinh Đặng Thị Tường Vy (phường Diên Hồng) đã xuất sắc giành giải nhất với phần thể hiện ca khúc Ngọn lửa cao nguyên (sáng tác Trần Tiến); 2 giải nhì thuộc về thí sinh: Nguyễn Ngọc Thịnh (phường Quy Nhơn Tây) và Huỳnh Trọng Tấn (phường Quy Nhơn); 3 giải ba được trao cho các thí sinh: Nguyễn Đặng Khánh Linh (phường Bình Định), Nguyễn Hoàng Yến (phường An Nhơn) và Lê Thị Yến Vi (phường Quy Nhơn Tây).

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (bìa phải) trao giải nhất cho thí sinh Đặng Thị Tường Vy. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 7 giải khuyến khích, 5 giải phụ cho các thí sinh thể hiện ca khúc về Gia Lai hay nhất, thể hiện ca khúc về dòng nhạc cách mạng (nhạc Đỏ), nhạc dân gian hay nhất; thể hiện ca khúc về dòng nhạc nhẹ hay nhất và thí sinh trẻ tuổi có triển vọng.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải tại Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026. Ảnh: Ngọc Nhuận

Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026 được tổ chức nhằm tạo sân chơi âm nhạc để những người yêu ca hát giao lưu, thể hiện năng khiếu. Qua đó, phát hiện và bồi dưỡng những giọng ca có triển vọng, góp phần phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương.