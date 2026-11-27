Cặp thí sinh Ngô Văn Thành Danh và Lê Thị Kim Pa, sinh viên Trường Ngôn ngữ - Xã hội Nhân văn (Đại học Duy Tân Đà Nẵng) đoạt giải Nhất Cuộc thi hùng biện tiếng Trung toàn quốc - Đà Nẵng 2026. Ảnh: KHÁNH LINH

Cuộc thi do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Đà Nẵng phối hợp Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan tổ chức,

Với chủ đề “Nhịp cầu hữu nghị Việt - Trung trong hợp tác du lịch”, cuộc thi năm nay thu hút hơn 500 lượt thí sinh đăng ký tham gia tại các đơn vị, địa phương trên cả nước. Qua hai vòng sơ khảo, ban tổ chức lựa chọn 20 thí sinh, đội thi xuất sắc đến từ 16 tỉnh, thành phố tham dự vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, 20 thí sinh, đội thi trải qua phần hùng biện (thời gian tối đa 5 phút) và biểu diễn tài năng (thời gian tối đa 5 phút). Ban giám khảo đã chọn 7 thí sinh/đội thi xuất sắc vào vòng chung kết xếp hạng, trả lời câu hỏi chung trong thời gian tối đa 3 phút.

Kết quả, giải Nhất đã được trao cho cặp thí sinh Ngô Văn Thành Danh và Lê Thị Kim Pa, sinh viên Trường Ngôn ngữ - Xã hội Nhân văn, Đại học Duy Tân Đà Nẵng; hai giải Nhì được trao cho thí sinh đến từ Học viện Ngoại giao (Hà Nội) và Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội).

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 4 giải Ba, 13 giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích tốt và 2 giải phụ gồm: giải “Thí sinh hoặc đội thi biểu diễn tài năng ấn tượng nhất” và giải “Thí sinh hoặc đội thi có video clip hùng biện vòng sơ khảo ấn tượng nhất”.

Cặp thí sinh Ngô Văn Thành Danh và Lê Thị Kim Pa thể hiện tại Cuộc thi hùng biện tiếng Trung chiều 27/11. Ảnh: KHÁNH LINH

Cuộc thi hùng biện tiếng Trung được tổ chức thường niên từ năm 2015, ban đầu ở quy mô miền Trung - Tây Nguyên, sau đó mở rộng toàn quốc, trở thành sân chơi giao lưu, học tập và nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc dành cho sinh viên, thanh niên cả nước.