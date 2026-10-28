Thí sinh có điểm cao nhất Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia hiện tại ra sao?

Tóm tắt chính: Kỷ lục ấn tượng: Trong trận Chung kết năm Olympia 16, Hồ Đắc Thanh Chương (học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học Huế) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 340 điểm - kỷ lục cao nhất trong các trận chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia. Hành trình du học: Nhận học bổng 35.000 USD, anh sang Úc theo học ngành Kỹ thuật phần mềm tại Đại học Swinburne, vừa học vừa làm thêm. Sự nghiệp hiện tại: Năm 2023, Thanh Chương chính thức gia nhập Google Sydney với vai trò kỹ sư công nghệ, duy trì cuộc sống kín tiếng.

Trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 16 chứng kiến cuộc tranh tài gay cấn giữa 4 nhà leo núi, trong đó thí sinh Hồ Đắc Thanh Chương (THPT chuyên Quốc Học Huế) trở thành tâm điểm. Bằng sự bình tĩnh, bản lĩnh, nhạy bén trong từng câu hỏi, Thanh Chương đã có màn trình diễn thuyết phục, sở hữu số điểm được ghi nhận cao nhất trong một kỳ Chung kết năm của chương trình tính đến nay.

Hồ Đắc Thanh Chương giành vòng nguyệt quế tại trận Chung kết năm Olympia 16.

Cụ thể khi kết thúc các phần thi, Hồ Đắc Thanh Chương về đích với tổng 340 điểm, chính thức trở thành chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế Chung kết năm và nhận suất học bổng trị giá 35.000 USD. Không chỉ mang về niềm tự hào cho mái trường Quốc Học Huế, thành tích của Thanh Chương còn giúp bạn đi vào lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia với tư cách Quán quân sở hữu số điểm cao nhất trong một trận Chung kết năm.

Ảnh: Đường Lên Đỉnh Olympia

Chiến thắng này được xem là "quả ngọt" từ tinh thần ham học và tính kỷ luật cao được Thanh Chương nuôi dưỡng từ khoảng thời gian bạn đều đặn thức dậy từ 5 giờ sáng, vượt quãng đường 10km bằng xe buýt để đến lớp đúng giờ mỗi ngày, cũng như không ngừng tự rèn luyện, chủ động nâng cao kiến thức của bản thân.

Sau đỉnh cao Olympia, Hồ Đắc Thanh Chương lên đường sang Úc, theo học Đại học Công nghệ Swinburne với chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm. Để trang trải sinh hoạt phí và rèn luyện bản lĩnh sống tự lập, chàng trai trẻ không ngại làm thêm bán thời gian như bồi bàn, phụ bếp hay gia sư. Song song với chương trình chính khóa, bạn còn chủ động tìm hiểu sâu về Toán học, Khoa học máy tính nhằm tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp tương lai.

Cựu quán quân Olympia chọn lối sống khá kín tiếng. Ảnh: FBNV

Năm 2022, Thanh Chương chính thức tốt nghiệp, sau đó ghi dấu mốc quan trọng khi gia nhập tập đoàn công nghệ Google, làm việc tại trụ sở Sydney. Dù gặt hái nhiều thành công, cựu quán quân Olympia chọn lối sống khá kín tiếng và ít chia sẻ về đời tư trước truyền thông.

Tại cuộc hội ngộ hiếm hoi nhân dịp kỷ niệm 25 năm Đường Lên Đỉnh Olympia, Thanh Chương đã có những chia sẻ sâu sắc về góc nhìn nghề nghiệp. Anh nhận định, nếu các kỳ thi học sinh giỏi đòi hỏi kiến thức chuyên sâu thì Olympia lại đào tạo tư duy mở rộng và sự am hiểu đa lĩnh vực. Mặt khác, khi làm việc tại môi trường toàn cầu như Google, anh cho rằng chìa khóa thành công nằm chính ở kỹ năng hợp tác, tinh thần tập thể và vượt lên chính mình mỗi ngày.