Đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTVgo. Top 6 thi theo 3 cụm, mỗi cụm 2 người, Ban Giám khảo nhận xét sau mỗi cụm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao cúp và hoa cho tân Quán quân Giải Nhất Sao Mai 2026.

Khánh An hát ở cụm thứ 2. Trước Sao Mai, cô từng thi The Voice Kids, do nhạc sĩ Dương Cầm dẫn dắt. Với phần thể hiện Đá trông chồng, Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn cho rằng, theo cảm nhận cá nhân, đây là "phần thi hoàn hảo nhất" tính đến thời điểm đó. "Khánh An đã lột xác hoàn toàn so với 6 liveshow trước" - chị nhận xét. Chị tin cô gái 20 tuổi "sẽ là một ngôi sao dòng nhạc dân gian trong tương lai".

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh thấy Khánh An "rất bùng nổ", "rất là mạnh mẽ", song muốn cô mềm mại hơn ở vài đoạn. Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Thế Vỹ cùng ý kiến. Theo anh, chỉ cần tiết chế âm lượng ở một vài từ, cô sẽ dẫn khán giả đến gần ca từ hơn.

Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN đã trao cúp và hoa chúc mừng 2 thí sinh đạt Giải Nhì là Đỗ Hải Đăng (020) và Hoàng Thu Hà (001).

Đỗ Hải Đăng, thí sinh từng lội ngược dòng ở Liveshow 5, giành Giải Nhì với Con cò của nhạc sĩ Lưu Hà An, kèm Giải Sol Vàng. Giải Nhì còn lại thuộc về Hoàng Thu Hà. Sau Liveshow 6, cô đã không có tên trong danh sách đi tiếp và chỉ ở lại nhờ quyền cứu duy nhất của Ban Giám khảo mùa này. Thu Hà hát cuối cùng, với Chờ chàng.

Ban Giám khảo đêm chung kết gồm Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh; Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong; nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy; Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Thế Vỹ, Trưởng khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh; và ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.

Các thí sinh nhận chứng nhận tham gia vòng chung kết Sao Mai 2026.

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG SAO MAI 2026

Giải Nhất: Nguyễn Đỗ Khánh An

Giải Nhì: Đỗ Hải Đăng, Hoàng Thu Hà

Giải Ba: Mai Thu Hương, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Mộc An

Giải Sol Vàng: Đỗ Hải Đăng

Giải Khán giả bình chọn: Đoàn Linh

Giải Phong cách: Phạm Hải Anh, Đoàn Linh

Giải Ấn tượng: H'Vi Ktla

Giải thưởng dành cho thí sinh dân tộc thiểu số: H'Vi Ktla

Giải Triển vọng: Bùi Nguyễn Bảo Anh, Kim Jea Bin