Thí sinh 20 tuổi Khánh An giành Giải Nhất Sao Mai 2026
Tối 22/11, Nguyễn Đỗ Khánh An giành Giải Nhất Sao Mai 2026 với tác phẩm Đá trông chồng. Giải Nhì gọi tên Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà, người từng phải nhờ quyền cứu của Ban Giám khảo mới có mặt ở chung kết.
Đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTVgo. Top 6 thi theo 3 cụm, mỗi cụm 2 người, Ban Giám khảo nhận xét sau mỗi cụm.
Khánh An hát ở cụm thứ 2. Trước Sao Mai, cô từng thi The Voice Kids, do nhạc sĩ Dương Cầm dẫn dắt. Với phần thể hiện Đá trông chồng, Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn cho rằng, theo cảm nhận cá nhân, đây là "phần thi hoàn hảo nhất" tính đến thời điểm đó. "Khánh An đã lột xác hoàn toàn so với 6 liveshow trước" - chị nhận xét. Chị tin cô gái 20 tuổi "sẽ là một ngôi sao dòng nhạc dân gian trong tương lai".
Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh thấy Khánh An "rất bùng nổ", "rất là mạnh mẽ", song muốn cô mềm mại hơn ở vài đoạn. Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Thế Vỹ cùng ý kiến. Theo anh, chỉ cần tiết chế âm lượng ở một vài từ, cô sẽ dẫn khán giả đến gần ca từ hơn.
Đỗ Hải Đăng, thí sinh từng lội ngược dòng ở Liveshow 5, giành Giải Nhì với Con cò của nhạc sĩ Lưu Hà An, kèm Giải Sol Vàng. Giải Nhì còn lại thuộc về Hoàng Thu Hà. Sau Liveshow 6, cô đã không có tên trong danh sách đi tiếp và chỉ ở lại nhờ quyền cứu duy nhất của Ban Giám khảo mùa này. Thu Hà hát cuối cùng, với Chờ chàng.
Ban Giám khảo đêm chung kết gồm Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh; Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong; nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy; Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Thế Vỹ, Trưởng khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh; và ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.
DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG SAO MAI 2026
Giải Nhất: Nguyễn Đỗ Khánh An
Giải Nhì: Đỗ Hải Đăng, Hoàng Thu Hà
Giải Ba: Mai Thu Hương, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Mộc An
Giải Sol Vàng: Đỗ Hải Đăng
Giải Khán giả bình chọn: Đoàn Linh
Giải Phong cách: Phạm Hải Anh, Đoàn Linh
Giải Ấn tượng: H'Vi Ktla
Giải thưởng dành cho thí sinh dân tộc thiểu số: H'Vi Ktla
Giải Triển vọng: Bùi Nguyễn Bảo Anh, Kim Jea Bin
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thi-sinh-20-tuoi-khanh-an-gianh-giai-nhat-sao-mai-2026-postid458884.bbg