Đại diện Ban tổ chức cùng đông đảo bạn trẻ hưởng ứng Lễ phát động Cuộc thi. (Ảnh: Trung ương Đoàn cung cấp)

Ngày 27/11, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác video clip và infographic về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên ứng dụng TikTok.

Ban tổ chức cho biết, tiếp nối thành công của những lần tổ chức trước đây, Cuộc thi năm nay được mở rộng hình thức sang cả video clip và infographic nhằm tạo điều kiện tối đa để giới trẻ thể hiện góc nhìn, trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng.

"Hãy để nói không với thuốc lá trở thành một xu hướng tích cực của giới trẻ. Hãy biến mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi video, mỗi infographic, mỗi lượt chia sẻ thành một hành động thiết thực vì sức khỏe cộng đồng, vì một Việt Nam không khói thuốc!", đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy (thứ hai từ phải sang) và đại diện các đơn vị liên quan thảo luận về thực trạng, một số giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá. (Ảnh: Trung ương Đoàn cung cấp)

Cuộc thi hướng đến đối tượng là đoàn viên, thanh thiếu niên Việt Nam trong và ngoài nước; các tập thể, câu lạc bộ, nhóm sáng tạo nội dung hoạt động tại Việt Nam (mỗi cá nhân/nhóm gửi tối đa 3 tác phẩm với ý tưởng khác nhau).

Các tác phẩm dự thi cần tập trung tuyên truyền tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; nhận diện thủ đoạn quảng bá trên mạng; quy định pháp luật mới; kỹ năng từ chối và mô hình không khói thuốc.

Thí sinh dự thi bằng video ngắn (20-90 giây, tỷ lệ dọc 9:16) hoặc infographic (1 trang hoặc bộ 2-5 trang, đăng dạng photo mode trên TikTok); bài thi để ở chế độ công khai kèm hashtag chính thức (dự kiến: #ThanhNienNoiKhongVoiThuocLa #ChonSucKhoe #ChonTuongLai); đồng thời, gửi thông tin đăng ký, đường dẫn bài đăng và tệp gốc về email Nosmoking@doanthanhnien.vn.

Cuộc thi kéo dài từ nay đến hết ngày 16/12 tới đây với cơ cấu giải thưởng cụ thể gồm: 1 giải Nhất trị giá 8 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 6 triệu đồng; 2 giải Ba, mỗi giải 4 triệu đồng.

Theo bà Mimi Melles-Brewer, Trưởng Nhóm Lối sống Lành mạnh và Môi trường, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, đây là sân chơi sáng tạo và ý nghĩa, góp phần lan tỏa thông tin sức khỏe đáng tin cậy và phản bác các thông tin sai lệch về thuốc lá, sản phẩm nicotine.

Bà Mimi Melles-Brewer chia sẻ tại buổi lễ. (Ảnh: Trung ương Đoàn cung cấp)

"Các bạn không cần phải là chuyên gia y tế mới có thể tạo ra sự khác biệt, chúng tôi tin rằng thanh niên không chỉ là đối tượng hướng tới của các nỗ lực phòng, chống tác hại thuốc lá, mà chính là những đối tác cùng tạo ra sự thay đổi. Đừng dừng lại khi Cuộc thi kết thúc, hãy tiếp tục là những người tiên phong để biến một tương lai không thuốc lá và nicotine tại Việt Nam thành hiện thực", bà Mimi Melles-Brewer gửi gắm tới các bạn trẻ.