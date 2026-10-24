Thị phần xe máy điện tăng vọt, xe xăng chịu sức ép

Xe máy điện trở thành động lực tăng trưởng mới

Sau nhiều năm duy trì sức tiêu thụ lớn, thị trường xe máy xăng đang cho thấy dấu hiệu chững lại, nhường dần dư địa tăng trưởng cho xe máy điện. Diễn biến doanh số trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 cho thấy sự chuyển dịch này ngày càng rõ nét.

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam ngày càng sôi động.

Theo số liệu được cung cấp, trong những năm gần đây, doanh số xe máy xăng duy trì quanh mức 2,5 - 2,6 triệu xe mỗi năm. Năm 2025, dù sản lượng xe hai bánh bán ra thị trường ước đạt 3,4 triệu chiếc, tăng 9,9% so với năm trước, doanh số của 5 thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), gồm: Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM, lại giảm 1,5%.

Ở chiều ngược lại, xe máy điện ghi nhận tốc độ tăng trưởng đột biến. Năm 2025, VinFast bán ra hơn 406.000 xe máy điện, tăng 473% so với năm 2024. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, hãng đã bàn giao hơn 429.000 xe, tăng 275% so với cùng kỳ và vượt tổng lượng xe bán ra của cả năm trước.

Theo số liệu Motorcycles Data được cung cấp, trong 7 tháng đầu năm 2026, doanh số xe máy xăng đạt khoảng 1,3 triệu chiếc, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, xe máy điện tăng trưởng 97,2%. Thị phần xe máy điện tăng từ 16,8% lên 27,6%, còn xe máy xăng giảm tương ứng từ 83,2% xuống 72,4%.

Những con số trên cho thấy xe máy xăng vẫn duy trì quy mô tiêu thụ lớn, nhưng đang phải chia sẻ thị trường ngày càng nhiều với xe điện. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng của xe điện cao hơn đáng kể, cho thấy đây không còn là phân khúc nhỏ dành riêng cho một nhóm người tiêu dùng nhất định.

Các hãng xe tổ chức chương trình thu xe máy xăng, đổi xe máy điện.

Người tiêu dùng cân nhắc chuyển đổi

Sự thay đổi của thị trường cũng bắt nguồn từ những tính toán thực tế trong quá trình sử dụng phương tiện. Với người thường xuyên di chuyển trong đô thị, chi phí vận hành, sự tiện lợi và khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày đang trở thành những yếu tố quan trọng khi lựa chọn xe.

Anh Nguyễn Văn Hùng, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết, đã chuyển từ xe máy xăng sang xe máy điện sau khi cân nhắc chi phí sử dụng trong thời gian dài.

"Tôi chủ yếu đi làm trong nội thành, quãng đường mỗi ngày không quá lớn nên xe điện đáp ứng được nhu cầu. Tôi quan tâm nhất đến chi phí vận hành, sự thuận tiện khi sạc và khả năng sử dụng ổn định. Với nhu cầu đi lại như hiện nay, xe điện là lựa chọn phù hợp", anh Hùng chia sẻ.

Trong khi đó, chị Trần Thu Hà, một người đang cân nhắc mua xe máy điện tại Hà Nội cho biết, muốn tìm hiểu kỹ hơn về giá bán, tuổi thọ pin và chi phí thay thế trước khi quyết định.

"Nếu tổng chi phí sử dụng hợp lý, quãng đường di chuyển đáp ứng được nhu cầu và việc sạc pin thuận tiện, tôi sẵn sàng chuyển sang xe điện. Hiện tại, tôi thấy thị trường có những dòng xe đổi pin cũng khá tiện lợi trong quá trình sử dụng hàng ngày", chị Hà cho biết.

Nhiều sản phẩm xe máy điện mới hứa hẹn sẽ tiếp tục được ra mắt để phục vụ khách hàng Việt Nam.

Cuộc cạnh tranh sẽ ngày càng rõ nét

Đà tăng trưởng của xe máy điện cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Nếu trước đây, các hãng xe máy xăng chủ yếu cạnh tranh về thương hiệu, giá bán, thiết kế và độ bền, thì hiện nay, khả năng tiết kiệm chi phí, công nghệ pin, quãng đường di chuyển, dịch vụ hậu mãi và giải pháp sạc cũng trở thành những yếu tố quyết định.

Dù vậy, xe máy xăng chưa dễ dàng mất đi vị thế. Mạng lưới đại lý, sửa chữa rộng khắp, thói quen sử dụng lâu năm và khả năng tiếp nhiên liệu nhanh vẫn là những lợi thế đáng kể. Với người thường xuyên đi đường dài hoặc chưa có điều kiện sạc thuận tiện, xe xăng vẫn có sức hấp dẫn riêng.

Trong thời gian tới, tốc độ chuyển dịch sang xe máy điện sẽ phụ thuộc vào việc các nhà sản xuất có tiếp tục đưa ra sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của số đông hay không, cùng với sự phát triển của hạ tầng sạc, dịch vụ sửa chữa và chính sách bảo hành pin.

Từ những diễn biến hiện nay, có thể thấy xe máy điện đang dần chuyển từ một lựa chọn thay thế thành động lực tăng trưởng quan trọng của thị trường xe hai bánh Việt Nam. Xe máy xăng vẫn quen thuộc với người dùng, nhưng xu hướng cạnh tranh đang thay đổi. Khi người tiêu dùng ngày càng cân nhắc hiệu quả kinh tế và sự phù hợp với nhu cầu di chuyển, thị phần giữa hai dòng xe nhiều khả năng sẽ tiếp tục dịch chuyển trong những năm tới.