Thị phần xe điện tại Nga chỉ đạt 1,2%, thấp xa châu Âu

Thị phần xe điện trong tổng doanh số bán xe mới tại Nga đạt 1,2% trong 9 tháng năm 2026. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo kết quả giai đoạn tháng 1-9/2026, thị phần xe điện trong tổng doanh số bán xe mới tại Nga đạt 1,2%. Trong tháng 10/2026, có 4.030 xe điện được đăng ký, cao gấp 2,5 lần so với con số của tháng 10/2025 và là mức cao kỷ lục trong toàn bộ giai đoạn quan sát.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), tỷ lệ trung bình của xe điện trong doanh số bán hàng ở châu Âu trong cùng kỳ là 22,7%. Na Uy là quốc gia có tỷ lệ xe điện hóa cao nhất, nơi xe điện chiếm 97,9% tổng số xe mới bán ra.

Tỷ lệ cao cũng được ghi nhận ở Đan Mạch (81,7%), Phần Lan (50,4%) và Iceland (49,7%). Xe điện cũng phổ biến ở Thụy Điển (42,9%), Hà Lan (41,2%), Malta (40,4%), Bỉ (39,1%), Pháp (31,4%) và Luxembourg (31%). Thấp hơn cả là Hy Lạp (7,1%), Slovakia (7%), Ba Lan (5,2%) và Croatia (4,1%).

Những mẫu xe điện phổ biến nhất ở Nga tháng trước là Changan Qiyuan Q05 (1.085 chiếc) và Toyota BZ3X (983 chiếc), cả hai đều được cung cấp thông qua các kênh phân phối thay thế. Theo người đứng đầu Avtostat, trong top 5 còn có Evolute I-Joy, được lắp ráp tại tỉnh Lipetsk (593 chiếc), UMO 5, sản xuất tại Moskva (395 chiếc), và Avatr 11 (95 chiếc).

Chỉ có 5 chiếc xe điện Atom, được sản xuất tại nhà máy Moskvich vào đầu tháng 9, được bán trong tháng trước, và tổng cộng 59 chiếc đã được ghi nhận trong gần hai tháng bán hàng.

Vào năm 2023, khi bắt đầu nhận đặt hàng trước, nhà máy từng nhận được hơn 30.000 đơn đặt hàng. Các mẫu xe điện khác của Nga, như Eonyx và AmberAuto, doanh số bán hàng cũng èo uột.

Thêm vào đó, Chính phủ Nga cũng đã dừng chương trình cho vay ưu đãi mua ô tô từng tiết kiệm cho người mua đến 925.000 ruble cho một chiếc xe điện hoặc hybrid sản xuất tại Nga.

Các chuyên gia hoài nghi về triển vọng của xe điện tại thị trường Nga. Theo Anton Shaparin, Phó Chủ tịch Liên đoàn Ô tô Quốc gia (NAU), ngay cả trong kịch bản tốt nhất, thị phần của các mẫu xe này trong tổng doanh số bán xe mới cũng sẽ không vượt quá 5%. Ông chỉ ra rằng, với khí hậu lạnh và khoảng cách rộng lớn, xe điện ở Nga chẳng khác gì một món đồ chơi đắt tiền và thời thượng.

Theo Phó chủ tịch NAU, với mức giá ngày càng tăng tại các trạm sạc công cộng, hiện lên tới 50 ruble/kWh (khoảng 0,60 USD), việc sở hữu một chiếc xe điện hầu như không mang lại lợi ích gì. Do đó, việc sở hữu một chiếc xe như vậy chỉ khả thi về mặt kinh tế đối với những người có trạm sạc cá nhân tại nhà, với mức giá điện ưu đãi vào ban đêm. Số lượng người như vậy ở Nga rất ít, chỉ khoảng 4%.

Ưu đãi về thuế và cơ sở hạ tầng cũng đóng vai trò quan trọng đối với người mua xe điện. Tuy nhiên, hai điều kiện này lại do chính quyền địa phương thiết lập ra, vì vậy có khả năng chúng sẽ bị cắt giảm hoặc thậm chí bị loại bỏ.

Ruslan Tarasov, Tổng biên tập của cổng thông tin xe điện EV-Start, đưa ra tính toán rằng, để có lợi khi mua một chiếc xe điện các ưu đãi cần được áp dụng ít nhất trong suốt thời gian sở hữu trung bình – tức là ít nhất 5-7 năm, điều chưa thể là tương lai gần tại Nga.