Thị phần môi giới quý III: Ba công ty chứng khoán cùng vượt 10%

VPS giữ ngôi đầu, SSI và TCBS thu hẹp khoảng cách trên HOSE. (Ảnh minh họa)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố thị phần giá trị giao dịch môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ quý III/2026. Nhóm 10 công ty chứng khoán dẫn đầu chiếm tổng cộng 64,86% thị phần, trong đó khoảng cách giữa ba vị trí đầu tiếp tục thu hẹp.

VPS tiếp tục đứng đầu với 11,54% thị phần. SSI xếp ngay sau với 11,09%, chỉ thấp hơn VPS 0,45 điểm phần trăm.

Đáng chú ý, TCBS đạt 10,03% thị phần trong quý III, lần đầu vượt ngưỡng 10% và giữ vị trí thứ ba. Khoảng cách giữa TCBS và VPS hiện còn 1,51 điểm phần trăm. Như vậy, cả ba công ty dẫn đầu đều có thị phần trên 10%.

Ở các vị trí tiếp theo, Vietcap đứng thứ tư với 7,8% thị phần, HSC xếp thứ năm với 6,1%. MBS giữ vị trí thứ sáu với 4,84%, tiếp đến là VNDirect với 3,9% và KIS Việt Nam với 3,72%.

Hai vị trí cuối trong top 10 thuộc về Mirae Asset (Việt Nam) và VPBankS, với thị phần lần lượt 3,03% và 2,81%.

Xét diễn biến từ đầu năm, Vietcap, TCBS và KIS Việt Nam nằm trong nhóm ghi nhận mức cải thiện thị phần đáng kể, với mức tăng khoảng 0,6 - 0,8 điểm phần trăm. MBS và Mirae Asset (Việt Nam) cũng ghi nhận thị phần tăng nhẹ.

Trong khi đó, VPS, HSC, VNDirect và VPBankS đều ghi nhận thị phần thu hẹp. Những biến động này đang làm thay đổi tương quan thị phần môi giới trên HOSE, đáng chú ý nhất là tại nhóm các công ty chứng khoán dẫn đầu.

Theo số liệu quý III/2026, top 10 công ty chứng khoán về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HOSE lần lượt là VPS, SSI, TCBS, Vietcap, HSC, MBS, VNDirect, KIS Việt Nam, Mirae Asset (Việt Nam) và VPBankS.