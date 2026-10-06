Thị phần môi giới HOSE quý III/2026: VPS giữ ngôi vương, khoảng cách với SSI và TCBS thu hẹp

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm của 10 công ty chứng khoán (CTCK) lớn nhất trong quý III/2026. Thị phần của nhóm dẫn đầu tiếp tục có sự phân hóa, trong đó khoảng cách giữa VPS, SSI và TCBS được thu hẹp đáng kể.

CTCP Chứng khoán VPS tiếp tục đứng đầu thị phần môi giới trên HOSE trong quý III/2026 với 11,54%. Tuy nhiên, thị phần của công ty tiếp tục giảm so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, thị phần VPS giảm từ 12,61% trong quý II/2026 xuống 11,54% trong quý III/2026, tương đương giảm 1,07 điểm phần trăm. So với cùng kỳ năm 2025, mức giảm lên tới 5,51 điểm phần trăm, khi thị phần của VPS khi đó đạt 17,05%.

Đứng thứ hai là CTCP Chứng khoán SSI với 11,09%, giảm nhẹ 0,08 điểm phần trăm so với quý II/2026 và giảm 0,73 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, khoảng cách thị phần giữa VPS và SSI hiện chỉ còn 0,45 điểm phần trăm, thấp hơn đáng kể so với các quý trước.

Thị phần môi giới HOSE quý III/2026 (Ảnh: HOSE).

Trong khi đó, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) tiếp tục gia tăng thị phần, lên 10,03% trong quý III/2026. Đây là lần đầu tiên TCBS vượt mốc 10% thị phần môi giới trên HOSE.

So với quý II/2026, thị phần của TCBS tăng 0,67 điểm phần trăm, từ 9,36% lên 10,03%. So với cùng kỳ năm 2025, thị phần tăng 2,28 điểm phần trăm, từ 7,75%.

Với kết quả này, khoảng cách giữa TCBS với hai công ty đứng đầu cũng được thu hẹp. TCBS hiện kém SSI 1,06 điểm phần trăm và kém VPS 1,51 điểm phần trăm.

Ở vị trí thứ tư, CTCP Chứng khoán Vietcap ghi nhận thị phần 7,80%, tăng 0,80 điểm phần trăm so với quý II/2026 và tăng 1,37 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, CTCP Chứng khoán Tp.HCM (HSC) giảm từ 6,80% xuống 6,10% trong quý III/2026, thấp hơn 0,70 điểm phần trăm so với quý trước. So với cùng kỳ năm 2025, thị phần HSC giảm nhẹ 0,15 điểm phần trăm, từ 6,25%.

Ở nhóm tiếp theo, MBS đứng thứ sáu với 4,84% thị phần, tăng nhẹ 0,05 điểm phần trăm so với quý II/2026 nhưng giảm 0,77 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

VNDIRECT đứng thứ bảy với 3,90%, giảm 0,06 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,52 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.

KIS Việt Nam đứng thứ tám với 3,72% thị phần, tăng 0,73 điểm phần trăm so với quý II/2026 và tăng 0,85 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Đây là một trong những CTCK có mức tăng thị phần đáng kể trong nhóm 10 doanh nghiệp dẫn đầu.

Mirae Asset Việt Nam (MAS) đứng thứ chín với 3,03%, tăng 0,09 điểm phần trăm so với quý II/2026 và tăng 0,06 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Và cuối cùng, đứng thứ 10 là VPBankS với 2,81%, giảm 0,76 điểm phần trăm so với quý II/2026.

Nhìn chung, nhóm dẫn đầu thị phần môi giới trên HOSE tiếp tục có sự thay đổi về tương quan. VPS vẫn giữ vị trí số một nhưng khoảng cách với SSI và TCBS đã thu hẹp, trong khi TCBS và Vietcap là hai cái tên ghi nhận mức tăng thị phần rõ rệt so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, một số CTCK từng có thị phần cao hơn trong năm 2025 như VPS, HSC, MBS và VNDIRECT đều ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ.