'Thị Nở Thái Lan' xấu thảm họa quyết 'đập mặt đi xây lại'

Bị gọi là 'Thị Nở Thái Lan' vì khuôn mặt quá xấu xí, cô gái 24 tuổi bất ngờ lột xác khi quyết định 'đập đi xây lại' toàn bộ khuôn mặt.

Xuất hiện trong chương trình "Let Me In Thailand" mùa thứ 3 với ngoại hình xấu xí, hàm răng bị hô nặng, thưa và xỉn màu, cô gái có tên Wongtawan Lin Panuprateep được nhiều gọi với cái tên chẳng mấy đẹp đẽ - " Thị Nở Thái Lan". Cũng chính vì điều này này mà cô gái trẻ đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc.

Sinh ra trong gia đình khó khăn, không đủ tiền đóng học phí, Lin đã phải dừng việc học hành từ sớm. Mặc dù đã cố gắng để kiếm 1 công việc đỡ đần kinh tế gia đình nhưng chỉ vì nhan sắc kém xinh, "Thị Nở Thái Lan" này nhiều lần bị từ chối.

Chứng kiến cuộc sống quá cơ cực của Lin, bạn bè và người thân xung quanh cô gợi ý việc tham gia chương trình "Let Me In Thailand" để mong có cơ hội thay đổi nhan sắc và cô bạn này thử đăng kí và đã được chọn làm nhân vật.

Đến với chương trình "Let Me In Thailand", Lin đã nhận được sự tư vấn nhiệt tình của các bác sĩ. Rất nhiều thứ cần thay đổi trên khuôn mặt của cô gái này, đầu tiên chính là cằm. Chính vì vậy họ đã tiến hành hàng loạt các cuộc phẫu thuật răng, hàm, mắt mũi và cuối cùng là tiêm botox để cô gái được mệnh danh "Thị Nở" phiên bản Thái Lan có nhan sắc mới.

Sau cuộc phẫu thuật kéo dài suốt nhiều năm, Lin đã hoàn toàn khác trước, ngoại hình mới khiến cô trở nên tự tin và có niềm tin vào cuộc sống. Trước đây, cô bạn này chẳng dám đứng trước máy ảnh để chụp nhưng giờ đã khác khi cô tự tin khoe góc mặt với đường nét cực đẹp của mình.

Chia sẻ sau khi hoàn thiện các bước phẫu thuật thành công Lin bày tỏ với tờ Posthai rằng: "Tôi rất thích vẻ ngoài mới mẻ của mình. Tôi thực sự rất ngạc nhiên. Đây là cơ hội lớn nhất mà tôi được trao trong đời".

Không còn hàm răng hô, xỉn vàng như ngày nào giờ Lin đã tự tin khoe nụ cười mới.

Khuôn mặt từng được ví như trái đu đủ lộn ngược của Lin được thay thế bằng v.line thời thượng.

Với nhan sắc mới, Lin giờ đã tự tin để có cho mình cuộc sống mới. Hiện tại, cô nàng 24 tuổi này đang thực hiện kế hoạch kinh doanh mỹ phẩm cũng như thời trang online.

Chứng kiến cuộc thay đổi nhan sắc của Lin, nhiều người bắt đầu tin vào việc nhan sắc cũng quyết định phần nào thành công bên cạnh tài năng. Ảnh trong bài: FBNV.

Mời quý độc giả xem clip Let Me In Thailand mùa thứ 3 - Nguồn: Let Me In Thailand

Hà Anh (tổng hợp)