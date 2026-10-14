Thi lựa chọn nhân sự để giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai

Theo Thông báo số 185-TB/BTCTU ngày 13/10/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai, việc tổ chức thi lựa chọn nhân sự được thực hiện theo Kế hoạch số 135-KH/TU cùng ngày của Tỉnh ủy.

Nhân sự đăng ký dự tuyển phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới 37 tuổi (sinh từ tháng 10/1989 trở lại đây), tốt nghiệp đại học trở lên, có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân. Đồng thời, nhân sự phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính; trình độ tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh dự kiến đảm nhiệm.

Trong 3 năm gần nhất, nhân sự phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không thuộc trường hợp bị cấm, tạm dừng hoặc chưa được xem xét giới thiệu ứng cử và nằm trong quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn hoặc chức danh tương đương trở lên.

Ảnh: Báo Lào Cai.

Ngoài ra, nhân sự phải đáp ứng tiêu chuẩn theo Quy định số 17-QĐ/TU ngày 19/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và tiêu chuẩn chức danh Bí thư Đoàn cấp tỉnh theo Quyết định số 1289-QĐ/TWĐTN-CTĐ ngày 15/5/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tỉnh khuyến khích những người có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Đoàn, Hội, Đội, Mặt trận, đoàn thể; có năng lực tập hợp, vận động thanh niên, có sản phẩm công tác cụ thể và triển vọng phát triển.

Đối tượng dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị của tỉnh, tự nguyện đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ giới thiệu.

Nguồn nhân sự được mở rộng, gồm cán bộ đang giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, phường và tương đương trở lên, được quy hoạch chức danh cao hơn; cán bộ từng là Bí thư Đoàn cấp huyện trước khi sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, hiện giữ chức danh từ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường; trưởng các ban, phòng, đơn vị trực thuộc cấp xã và tương đương trở lên được quy hoạch chức danh cao hơn. Các nhân sự khác thuộc nguồn cán bộ của tỉnh cũng có thể đăng ký nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện bắt buộc.

Hồ sơ đăng ký gồm đơn đăng ký dự tuyển và hồ sơ giới thiệu cán bộ ứng cử theo Phụ lục số 07 ban hành kèm Quy định số 14-QĐ/TU ngày 11/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các thành phần hồ sơ bao gồm tờ trình giới thiệu nhân sự, sơ yếu lý lịch mẫu 2C, kê khai tài sản, thu nhập và nhận xét của cấp ủy nơi cư trú theo quy định.

Đối với nhân sự thuộc Tỉnh Đoàn, Tỉnh Đoàn thực hiện quy trình giới thiệu. Với nhân sự từ các cơ quan, đơn vị, địa phương khác, tập thể lãnh đạo nơi nhân sự công tác có trách nhiệm rà soát, thống nhất giới thiệu và gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất trong ngày 20/10/2026.

Sau khi được thống nhất giới thiệu, các nhân sự dự tuyển sẽ chuẩn bị và trực tiếp trình bày, bảo vệ chương trình hành động trước Hội đồng đánh giá. Thời gian nộp chương trình hành động dự kiến từ ngày 22 đến 24/10/2026. Lịch cụ thể sẽ được Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo sau khi Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua danh sách thí sinh đủ điều kiện.