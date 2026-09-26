Thi lớp 10 chỉ Toán, Văn: Phụ huynh mừng, giáo viên vẫn băn khoăn

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo quy chế tiếp nhận và tuyển sinh học sinh đầu cấp. Theo phương án được đề xuất, địa phương có thể lựa chọn xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp cả hai. Trường hợp tổ chức thi tuyển vào lớp 10, học sinh sẽ thi hai môn Toán và Ngữ văn; thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên sẽ thi thêm môn chuyên.

So với kỳ tuyển sinh lớp 10 tại một số địa phương trong năm 2026, phương án này giảm một môn thi. Đề xuất đang được lấy ý kiến, vì vậy nhiều phụ huynh, giáo viên quan tâm tới việc thay đổi này có thể tác động như thế nào tới học sinh.

Phụ huynh kỳ vọng giảm áp lực ôn thi

Chị Nguyễn Thu Hà, phụ huynh có con đang học lớp 9, cho rằng việc giảm số môn thi có thể giúp học sinh bớt áp lực trong giai đoạn cuối cấp. “Các con hiện phải dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Nếu chỉ còn hai môn, học sinh có thể giảm một phần thời gian ôn luyện và có thêm thời gian nghỉ ngơi hoặc tập trung cho những môn học khác”, chị Hà chia sẻ.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, một phụ huynh khác lại cho rằng việc giảm môn thi không đồng nghĩa áp lực chắc chắn giảm. “Điều tôi băn khoăn là khi chỉ còn Toán và Văn, kết quả của hai môn này sẽ trở nên quan trọng hơn. Khi đó, phụ huynh có thể lại tập trung đầu tư nhiều hơn cho hai môn này để tăng cơ hội vào trường mong muốn”, anh Trần Minh Quân nói.

Thực tế, giảm số môn thi có thể giúp học sinh giảm khối lượng chuẩn bị cho kỳ thi, nhưng mức độ áp lực còn phụ thuộc vào chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng thí sinh và cách tổ chức tuyển sinh của từng địa phương.

Giáo viên quan tâm khả năng phân loại

Ở góc độ chuyên môn, một vấn đề được đặt ra là việc chỉ sử dụng kết quả Toán và Ngữ văn có đáp ứng yêu cầu phân loại học sinh trong những địa bàn có nhu cầu vào trường công lập cao hay không.

Trong kịch bản phỏng vấn giả định, cô Trịnh Minh Hằng, giáo viên THCS tại Hà Nội, cho rằng việc giảm một môn thi có thể tạo thuận lợi cho học sinh nhưng chất lượng đề thi sẽ trở nên đặc biệt quan trọng. “Không nên chỉ nhìn vào số môn thi. Quan trọng là đề thi phải đánh giá được kiến thức, năng lực của học sinh và có khả năng phân loại trong điều kiện số lượng thí sinh đông. Nếu chỉ còn hai môn, yêu cầu đối với khâu xây dựng đề và tổ chức thi càng cần được tính toán kỹ”, cô Hằng cho biết.

Trong khi đó, một giáo viên khác đặt vấn đề về vị trí của môn Ngoại ngữ nếu môn này không còn là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tuyển sinh.

“Không thi Ngoại ngữ không có nghĩa môn học này giảm vai trò trong chương trình. Tuy nhiên, nhà trường và phụ huynh có thể phải quan tâm hơn đến việc duy trì động lực học tập của học sinh, tránh tâm lý chỉ tập trung vào những môn được sử dụng để tuyển sinh”, cô Nguyễn Thị Kim Cúc giáo viên dạy Anh văn tại Hà Nội nhận định.

Một số ý kiến từng được ghi nhận trên báo chí cũng tập trung vào câu hỏi liệu chỉ hai môn Toán và Ngữ văn có đủ để phân loại học sinh, đồng thời đặt vấn đề về tác động đối với việc dạy và học Ngoại ngữ.

Không chỉ là giảm một môn thi

Theo dự thảo, việc tổ chức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển chỉ được quyết định trong trường hợp số lượng đăng ký vượt khả năng tiếp nhận và sau khi đã rà soát, áp dụng các phương án điều phối, phân bổ nhưng vẫn không bảo đảm bố trí đủ chỗ học.

Vì vậy, tác động của đề xuất không chỉ nằm ở việc kỳ thi giảm từ ba xuống hai môn. Kết quả thực tế còn phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh mà từng địa phương lựa chọn, chỉ tiêu của các trường và cách xây dựng đề thi.

Trong thời gian dự thảo tiếp tục được lấy ý kiến, những băn khoăn từ phụ huynh và giáo viên cho thấy vấn đề được quan tâm không đơn thuần là “thi ít môn hơn”, mà còn là làm thế nào để vừa giảm áp lực cho học sinh, vừa bảo đảm việc tuyển sinh phù hợp với yêu cầu phân loại và mục tiêu giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các cơ sở giáo dục gửi góp ý đối với dự thảo trước ngày 30/9. Đây vẫn là phương án đang được lấy ý kiến và có thể tiếp tục được điều chỉnh trước khi ban hành chính thức.