Kéo pháo cần sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần đoàn kết của các thành viên.

Môn kéo pháo truyền thống có sự tham gia của 6 đội với 54 vận động viên. Mỗi đội gồm 9 thành viên; trong đó, 1 chỉ huy, 2 chiến sĩ bắn pháo và 6 thành viên kéo pháo. Các đội thi đấu với mô hình pháo nặng 500kg, thực hiện thao tác kéo pháo theo hiệu lệnh của chỉ huy, bảo đảm đúng đội hình và lộ trình quy định. Nội dung thi đấu tái hiện hình ảnh kéo pháo trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, đòi hỏi sức khỏe, sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần đoàn kết của các thành viên.

Vận động viên tham gia môn đua thuyền Kayak.

Môn đua thuyền Kayak thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ.

Với môn đua thuyền Kayak, có 18 đôi vận động viên với 36 vận động viên tham gia ở 4 nội dung gồm: Đôi nam dưới 35 tuổi, đôi nam từ 36 tuổi trở lên, đôi nữ và đôi nam nữ. Các vận động viên thi đấu trên cự ly 200m, thể hiện kỹ thuật chèo thuyền, khả năng giữ thăng bằng và sự phối hợp ăn ý và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội môn đua thuyền Kayak.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội kéo pháo truyền thống.

Kết thúc các phần thi, ở môn kéo pháo Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích; môn đua thuyền Kayak, Ban Tổ chức trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.