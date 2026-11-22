Thi kéo pháo và đua thuyền kayak trên suối Phiêng Mơ
Chiều 22/11, phường Điện Biên Phủ tổ chức thi kéo pháo truyền thống và đua thuyền Kayak trên suối Phiêng Mơ. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa - Du lịch và khai trương chợ phiên Phiêng Lơi gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.
Môn kéo pháo truyền thống có sự tham gia của 6 đội với 54 vận động viên. Mỗi đội gồm 9 thành viên; trong đó, 1 chỉ huy, 2 chiến sĩ bắn pháo và 6 thành viên kéo pháo. Các đội thi đấu với mô hình pháo nặng 500kg, thực hiện thao tác kéo pháo theo hiệu lệnh của chỉ huy, bảo đảm đúng đội hình và lộ trình quy định. Nội dung thi đấu tái hiện hình ảnh kéo pháo trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, đòi hỏi sức khỏe, sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần đoàn kết của các thành viên.
Với môn đua thuyền Kayak, có 18 đôi vận động viên với 36 vận động viên tham gia ở 4 nội dung gồm: Đôi nam dưới 35 tuổi, đôi nam từ 36 tuổi trở lên, đôi nữ và đôi nam nữ. Các vận động viên thi đấu trên cự ly 200m, thể hiện kỹ thuật chèo thuyền, khả năng giữ thăng bằng và sự phối hợp ăn ý và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.
Kết thúc các phần thi, ở môn kéo pháo Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích; môn đua thuyền Kayak, Ban Tổ chức trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/van-hoa/thi-keo-phao-va-dua-thuyen-kayak-tren-suoi-phieng-mo