Thi học sinh giỏi quốc gia sẽ được giám sát bằng camera

Theo đó, Hội đồng thi tổ chức kiểm tra vật dụng, thiết bị điện tử thí sinh mang theo trước khi vào phòng thi. Việc kiểm tra phải sử dụng thiết bị dò kim loại.

Thông tư mới bổ sung quy định về camera giám sát tại phòng thi, hành lang, phòng bảo quản đề thi, bài thi và phòng làm việc của Hội đồng coi thi.

Hệ thống camera chỉ được kết nối có dây trong mạng cục bộ, không kết nối Internet. Chỉ người có thẩm quyền mới được phép truy cập. Màn hình hiển thị hình ảnh camera đặt tại phòng làm việc của Hội đồng coi thi.

Camera phải ghi hình liên tục trong suốt quá trình tổ chức thi, kể từ khi Hội đồng coi thi bắt đầu làm việc cho đến khi hoàn thành công tác coi thi.

Bộ GD-ĐT yêu cầu hệ thống camera phải ghi hình đầy đủ, bao quát toàn bộ quá trình vận chuyển, bàn giao đề thi từ phòng làm việc của Hội đồng coi thi đến các phòng thi; quá trình làm bài của thí sinh; hoàn thành việc đóng gói niêm phong túi bài thi tại Hội đồng coi thi.

Dữ liệu camera sẽ là căn cứ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức thi.

Học sinh Hà Nội dự thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố. Ảnh: Thảo Phạm/Hà Nội Mới

Thông tư cũng quy định việc chấm thi và phúc khảo được thực hiện trên máy tính.

Toàn bộ quá trình chấm thi, từ khi cắt túi bài thi để quét bài, phải diễn ra trong khu vực chấm thi có camera giám sát.

Hội đồng chấm thi tổ chức quét bài thi bằng hệ thống phần mềm do Bộ GD-ĐT quy định để tạo bản số hóa của từng bài thi. Giám khảo thực hiện việc chấm trực tiếp trên hệ thống phần mềm.

Hệ thống tự động, ngẫu nhiên sinh phách cho từng bài thi và phân công bài thi theo mã phách điện tử cho giám khảo chấm độc lập. Giám khảo chỉ được truy cập bài thi được phân công, không được biết thông tin thí sinh hoặc kết quả chấm của người khác.

Hệ thống chấm thi sẽ tự động tính tổng điểm của bài thi trên cơ sở điểm thành phần do giám khảo nhập. Đối với các câu hỏi có đáp án đã xác định, phần mềm thực hiện tự động chấm điểm theo thang điểm quy định.

Bài thi Tin học được chấm bằng phần mềm chuyên dụng hoặc qua mạng nội bộ. Bài thi nói môn Ngoại ngữ được chấm trực tiếp trên phần mềm thi nói. Mã phách được phần mềm tự động mã hóa ngẫu nhiên.

Bài thi phúc khảo được chấm chung trên máy tính theo quy trình quy định.

Theo thông tư mới, giấy chứng nhận học sinh giỏi quốc gia chỉ được cấp một lần dưới dạng điện tử.

Thông tư cũng bổ sung trách nhiệm của Bộ GD-ĐT trong việc quyết định kỷ luật thí sinh có vi phạm được phát hiện sau khi kết thúc coi thi; thành lập tổ công tác xác minh, làm rõ và xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) sau khi công bố kết quả kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực.