Thi học sinh giỏi quốc gia 2026-2027: Thí sinh không được mang thiết bị có AI vào phòng thi

Thi học sinh giỏi quốc gia trong hai ngày 30 và 31/12

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn số 7859/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027. Kỳ thi gồm 14 môn, được tổ chức trong hai ngày 30 và 31/12/2026.

Cụ thể, ngày 30/12, thí sinh làm bài thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và sáu môn Ngoại ngữ gồm Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Riêng thí sinh dự thi môn Tin học thực hiện bài thi lập trình trên máy vi tính.

Ngày 31/12, thí sinh tiếp tục thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; môn Tin học tiếp tục thi lập trình trên máy vi tính. Với sáu môn Ngoại ngữ, thí sinh thực hiện bài thi nói.

Thi học sinh giỏi quốc gia trong hai ngày 30 và 31/12 (Ảnh minh họa).

Nội dung thi được xây dựng theo Chương trình giáo dục phổ thông và Chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên. Riêng các môn Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn còn căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT tại Công văn số 4171/BGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2022.

Thí sinh Tin học không được mang thiết bị có ứng dụng AI vào phòng thi

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của kỳ thi năm nay là quy định chặt chẽ đối với thiết bị sử dụng trong phòng thi môn Tin học.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, máy vi tính phục vụ kỳ thi phải được cô lập hoàn toàn, chỉ cài đặt các phần mềm theo quy định. Tất cả cổng USB không sử dụng phải được niêm phong trước khi tổ chức thi.

Đặc biệt, thí sinh không được mang vào phòng thi thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị thu phát sóng hoặc thiết bị có cài đặt, chạy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trợ lý ảo, mô hình ngôn ngữ, kể cả khi các ứng dụng này hoạt động ngoại tuyến.

Quy định này đi kèm với với yêu cầu kiểm soát thiết bị và phần mềm trên máy tính dự thi, nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức bài thi lập trình theo hướng dẫn của Bộ.

Lịch đăng ký và những việc thí sinh cần thực hiện trước ngày thi

Về công tác đăng ký, trước ngày 30/11, các Hội đồng coi thi phải gửi bản đăng ký số lượng thí sinh dự thi và dữ liệu theo hướng dẫn về Bộ GD&ĐT qua Cục Quản lý chất lượng. Trong ngày 1/12, các Hội đồng gửi danh sách thí sinh đăng ký dự thi kèm dữ liệu từ phần mềm quản lý thi.

Ngày 29/12, các Hội đồng coi thi tập trung thí sinh để phổ biến Quy chế thi; niêm yết tại từng phòng thi danh sách thí sinh, quy định về trách nhiệm của thí sinh và danh mục tài liệu, vật dụng được phép mang vào phòng thi.

Cũng trong ngày này, thí sinh dự thi các môn Ngoại ngữ được thi thử bài thi nói. Việc thi thử phải hoàn thành trước 16 giờ.

Đối với bài thi nói, mỗi Hội đồng coi thi bố trí phòng thi riêng cho từng môn Ngoại ngữ có thí sinh dự thi. Mỗi thí sinh được bố trí một máy vi tính làm bài và một máy dự phòng.

Khi hệ thống bắt đầu ghi âm, thí sinh phải đọc mã số đề thi và nội dung câu hỏi trước khi trả lời bằng ngôn ngữ dự thi. Thí sinh không được đọc họ tên, số báo danh hoặc đề cập đến thông tin cá nhân trong phần trả lời.