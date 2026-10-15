Thi hát bằng video, giải thưởng gần 700 triệu đồng: 'Tiếng hát Hà Nội 2026' có gì mới?

Tiếng hát Hà Nội từng là nơi phát hiện và góp phần đưa nhiều giọng ca trở thành những nghệ sĩ được công chúng yêu mến như: NSND Mai Hoa, Giảng viên Thanh nhạc Anh Thơ, NSND Hồng Hạnh, NSƯT Phương Anh, NSƯT Minh Thu, NSƯT Vũ Thắng Lợi, cùng các ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Tô Minh Thắng, Phạm Văn Giáp, Hoàng Quyên…

Sau ba mùa giải trở lại, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 chính thức khởi động, với nhiều đổi mới về hình thức tuyển chọn, phong cách âm nhạc và cơ hội phát triển dành cho thí sinh. Không chỉ tìm kiếm quán quân, cuộc thi hướng tới phát hiện, bồi dưỡng những giọng ca tiềm năng, góp phần phát triển công nghiệp âm nhạc Thủ đô.

"Tiếng hát Hà Nội 2026" khởi động, tiếp nhận đăng ký toàn cầu thông qua hình thước trực tuyến.

Điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là vòng Sơ khảo đầu tiên được thực hiện thông qua video dự thi. Thí sinh trên cả nước và quốc tế có thể gửi hồ sơ trực tuyến mà không cần di chuyển đến Hà Nội ngay từ vòng tuyển chọn, từ ngày 12/10 đến 12/11/2026.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 30 tuổi và người nước ngoài từ 16 đến 35 tuổi, tính đến ngày 31/12/2026. Thí sinh có thể đăng ký dự thi theo một trong bốn phong cách: Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng. Các thể loại được mở rộng, từ pop, ballad, R&B, jazz, rock đến indie, hip-hop/rap có yếu tố hát và những hình thức kết hợp phù hợp.

Các thí sinh đoạt giải "Tiếng hát Hà Nội" được xây dựng hệ thống social riêng sau cuộc thi.

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, từ khoảng 200 thí sinh vượt qua vòng Sơ khảo video, 60 thí sinh sẽ bước vào Bán kết. Ban tổ chức dự kiến lựa chọn 30 thí sinh vào các đêm Chung kết, trong đó có 6 suất dành cho thí sinh được khán giả bình chọn. Sau ba đêm Chung kết phong cách, 12 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tranh tài tại đêm Chung kết xếp hạng và trao giải ngày 28/12/2026. Quán quân năm nay có cơ hội nhận giải thưởng lên đến 700 triệu đồng, cùng nhiều hiện vật.

Với định hướng tăng cường kết nối truyền hình, báo chí và nền tảng số, Tiếng hát Hà Nội 2026 kỳ vọng mở rộng cơ hội để tài năng trẻ tiếp cận công chúng, tham gia các chương trình nghệ thuật và phát triển sự nghiệp lâu dài. Đây cũng là bước đi nhằm đưa thương hiệu âm nhạc có lịch sử từ năm 1994 trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của Thủ đô.