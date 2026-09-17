Thi hành Luật Thủ đô trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Dự kiến trong tháng 9 này, UBND TPHCM sẽ trình HĐND TPHCM cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mới. Theo đó, người có đất thu hồi đủ điều kiện tái định cư nhưng không nhận nhà, đất tái định cư và tự lo chỗ ở mới thì được hỗ trợ bằng tiền.