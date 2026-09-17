Thi hành Luật Thủ đô trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Sáng 17/9, Đoàn giám sát của Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường HĐND TP làm việc với các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn từ 1/7/2025 đến 31/7/2026. Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Thị Thanh Mai dự và chủ trì hội nghị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thi-hanh-luat-thu-do-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-418054.htm