Thi hành lệnh bắt đối tượng đâm người gây thương tích trong đám giỗ ở xã Cam Lâm

Ngày 7-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Đình Tú (tên gọi khác là “Đỏ em”, sinh năm 1996, trú thôn Bãi Giếng Nam, xã Cam Lâm) về hành vi cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Đình Tú.

Theo điều tra, ngày 26-8-2026, trong lúc dự đám giỗ tại nhà người quen ở thôn Bãi Giếng 1, xã Cam Lâm, Tú xảy ra mâu thuẫn với ông H.V.T. (sinh năm 1986, trú xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa). Dù được bạn bè can ngăn, Tú vẫn lấy một con dao Thái Lan quay lại đâm nhiều nhát vào người ông T. Hậu quả, ông T. bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 50%, trong đó có một vết thương xuyên trúng thành tim thất phải.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cam Lâm khẩn trương phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc. Công an xã Cam Lâm cho biết, Tú có tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép và sử dụng trái phép chất ma túy, đã nhiều lần được cơ quan chức năng gọi hỏi, nhắc nhở, giáo dục.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.