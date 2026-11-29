Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật các ông Lê Đình Long, Nguyễn Đắc Lực

Ngày 26/11/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp Kỳ thứ 17 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Sơn La và Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, các ông: Nguyễn Đắc Lực, Tỉnh ủy viên, Thành viên Tổ nghiên cứu chuyên đề tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La; Lê Đình Long, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Dương (cũ) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Lê Đình Long. Nguồn ảnh: PV.

Hai cán bộ này cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, nơi công tác, đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Nguyễn Đắc Lực và Lê Đình Long.

Hiệu trưởng và giáo viên một trường ở Thái Nguyên bị khai trừ Đảng

Ngày 27/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên họp Kỳ thứ 16 để xem xét, kết luận một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ xã Nam Hòa. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy các đảng viên, gồm:

Bà Trần Thị Đoàn (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hòa, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên), Trần Thị Hồng (Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hòa) và Phạm Lê Quyên (Bí thư Chi bộ 2, giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn Tổ 4 Trường Tiểu học Nam Hòa) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo.

Trường Tiểu học Nam Hòa, Thái Nguyên

Vi phạm của các đảng viên trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác, đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đảng viên Trần Thị Hồng, Phạm Lê Quyên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên Trần Thị Đoàn.

Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự ở Đắk Lắk bị khai trừ Đảng

Ngày 26/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk đã họp Kỳ thứ 13, xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Khuya - đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 6 Tân Lợi, thuộc Đảng bộ phường Buôn Ma Thuột; nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ (cũ).

Theo UBKT Tỉnh ủy, ông Khuya đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và quản lý, sử dụng tài chính, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét trường hợp ông Phạm Ngọc Thanh - đảng viên Chi bộ thôn Tân Long, thuộc Đảng bộ xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ).

UBKT Tỉnh ủy xác định ông Phạm Ngọc Thanh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Khuya, thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Thanh.