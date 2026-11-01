Thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm ở TPHCM và 3 tỉnh, thành

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng ông Sử Ngọc Anh

Ngày 27/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ban Bí thư nhận thấy, ông Sử Ngọc Anh, nguyên Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Sử Ngọc Anh. Ảnh tư liệu.

Ông Sử Ngọc Anh cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Sử Ngọc Anh.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Đề nghị kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy

Ngày 28/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp Kỳ thứ 15 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét Báo cáo đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: ông Trịnh Trường Huy, đảng viên Chi bộ Nghiên cứu – Tổng hợp II, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh (nguyên Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026); bà Nguyễn Ngọc Thư, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Thành viên Tổ Nghiên cứu chuyên đề tham mưu, giúp việc Thường trực Tỉnh ủy (nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT), đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Trịnh Trường Huy. Ảnh: TuyengiaoCaoBang.

Các cán bộ này cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Trịnh Trường Huy và bà Nguyễn Ngọc Thư.

Theo báo Cao Bằng, chiều 30/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức kỳ họp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2025 - 2030.Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 cán bộ: Hoàng Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo; Đoàn Kim Cúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo; Đàm Thị Thu Hương, Chi ủy viên Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Tuấn; Linh Quang Đà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ. Theo UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng, qua xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy xác định 4 đảng viên trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các vi phạm được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng uy tín cá nhân cũng như tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi các cán bộ công tác. Căn cứ các quy định, hướng dẫn về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 trường hợp kể trên.

Kỷ luật 2 chỉ huy trưởng quân sự xã ở Gia Lai

Ngày 27/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đã ban hành thông cáo báo chí kỳ họp lần thứ 22 nhằm thông tin về kết quả kỳ họp.

Theo đó, tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật thượng tá Phạm Thanh Tùng (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Púch), thiếu tá Phạm Văn Tuấn (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Chia).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, thượng tá Phạm Thanh Tùng, thiếu tá Phạm Văn Tuấn đã vi phạm quy định của Đảng trong việc kê khai lịch sử chính trị của bản thân và gia đình vào lý lịch cá nhân; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật thượng tá Phạm Thanh Tùng bằng hình thức Khiển trách; thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Văn Tuấn bằng hình thức Cảnh cáo.

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cũ

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Huế đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành.

Theo báo Huế Ngày nay, tại Kỳ họp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã xem xét, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bòn, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 5, Đảng bộ phường Thuận Hóa; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (cũ). Sau khi xem xét tờ trình đề nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhận thấy:

Ông Nguyễn Văn Bòn, với vai trò, trách nhiệm là đảng viên, nguyên cán bộ lãnh đạo của tỉnh, nhưng ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, chưa phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm của người cán bộ, nhất là cán bộ từng giữ chức vụ lãnh đạo của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Bòn đã vi phạm Luật Khiếu nai, Luật Tố cáo và không chấp hành các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm của ông Nguyễn Văn Bòn đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự của bản thân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, hậu quả vi phạm; căn cứ Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bòn với hình thức Cảnh cáo.