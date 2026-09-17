Thi hành kỷ luật 6 cán bộ diện Trung ương quản lý

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương chủ trì buổi thông báo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại buổi thông báo, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, qua thảo luận, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất, từ sau Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Ban Chi đạo, Thường trực Ban Chi đạo giao và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật trên hệ thống 751 thêm 407 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nâng tổng số lên 4.899 công trình, dự án; hoàn thành xử lý dứt điểm thêm 1.333 công trình, dự án, nâng tổng số đã hoàn thành xử lý đến nay lên 2.684 công trình, dự án, chiếm 54,8%. Ngoài ra, các địa phương còn tập trung rà soát, xử lý 4.860 công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc không thuộc tiêu chí cập nhật trên hệ thống 751; trong đó đã hoàn thành xử lý 3.156 công trình, dự án.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng thêm 3.418 cơ sở, nâng tổng số đã hoàn thành xử lý đến nay lên 11.573 cơ sở.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, từ sau Phiên họp 30 đến nay, Ban Chỉ đạo đã theo dõi, chỉ đạo 20 vụ án, 6 vụ việc; tiến độ điều tra, xử lý cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Trong đó, khởi tố bổ sung 27 bị can trong 4 vụ án; kết luận điều tra 5 vụ án với 41 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án với 68 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án với 7 bị cáo, xét xử phúc thẩm 3 vụ án với 14 bị cáo.

Các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã phát hiện, khởi tố mới một số vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trong một số lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, điển hình như vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ; một số vụ án xảy ra trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thủy sản,... Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đã đề nghị, thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng và 900 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra các chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và các lĩnh vực nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị thu hồi 331,6 tỷ đồng và 176 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 1.577 tập thể và 2.485 cá nhân; chuyển 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản liên quan đến vụ án Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh, Vạn Thịnh Phát. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã chú trọng khuyến khích các đối tượng tự nguyện giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại. Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 1.000 tỷ đồng trong các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương chủ trì buổi thông báo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu, từ nay đến hết năm 2026, tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo hoàn thành rà soát, phân loại, có phương án xử lý cụ thể đổi với 962 dự án chưa thực hiện rà soát, phân loại; chỉ đạo hoàn thành xử lý đối với 9.662 cơ sở nhà, đất dôi dư đến nay chưa có phương án xử lý hoặc chưa đưa vào khai thác, sử dụng; chủ động xử lý theo thẩm quyền đối với 1.330 dự án đã có phương án xử lý để các dự án sớm đi vào hoạt động (Quý IV/2026).

Phấn đấu đến hết năm 2026 kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 7 vụ án, 3 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chi đạo. Các cơ quan chức năng tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc trọng điểm như Vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan; vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan chi đạo xử lý dút điểm các khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản thi hành án liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Phạm Công Danh, Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn (Báo cáo kết quả tại Phiên họp cuối năm của Ban Chỉ đạo).