Thi hành án Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương thi hành Bản án số 109 của Tòa phúc thẩm

Trước đó, ngày 12/8, phóng viên TTXVN có bài viết “Quảng Ngãi: Bản án có hiệu lực 4 tháng, UBND xã vẫn chưa thi hành”, phản ánh ngày 27/10/2023, UBND huyện Nghĩa Hành (cũ) ban hành Quyết định số 6422/QĐ-UBND về việc thu hồi 99,766 ha đất tại xã Hành Đức (nay là xã Đình Cương) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hành Đức - Hành Minh. Trong đó có diện tích quy hoạch thu hồi là 27.625,2 m² thuộc thửa đất số 726, tờ bản đồ địa chính số 13, của hộ ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp nhưng ông Hiệp không được bồi thường.

Ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp đã khởi kiện vụ án hành chính lên Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 28/7/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm, ban hành Bản án số 09/2025/HC-ST, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hiệp. Sau đó, ông Hiệp kháng cáo.

Ngày 26/3/2026, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án, tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hiệp, tuyên hủy một phần các quyết định thu hồi đất và buộc UBND huyện Nghĩa Hành (nay là UBND xã Đình Cương) thực hiện nhiệm vụ công vụ, lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với thửa đất số 726 theo đúng quy định pháp luật.

Theo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đang tổ chức theo dõi kết quả thi hành Bản án số 109 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng.

Nội dung Bản án, tuyên hủy một phần các Quyết định số 6422/QĐ-UBND, số 6410/QĐ-UBND cùng ngày 27/10/2023 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc thu hồi thửa đất số 726, loại đất rừng sản xuất, thuộc tờ bản đồ địa chính số 13, xã Hành Đức (diện tích quy hoạch thu hồi là 27.625,2 m²) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hành Đức - Hành Minh. Việc thu hồi đất được thực hiện khi chưa bảo đảm trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp.

Đồng thời, Tòa Phúc thẩm buộc tuyên hủy Quyết định của UBND huyện Nghĩa Hành về giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp. Tòa buộc UBND huyện Nghĩa Hành (nay là UBND xã Đình Cương) thực hiện nhiệm vụ công vụ, lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với thửa đất số 726 cho ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Bản án số 109/2026/HC-PT ngày 26/3/2026 đã có hiệu lực pháp luật. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành bản án. Tuy nhiên đến nay, Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đôn đốc lần thứ hai nhưng vẫn chưa nhận được báo cáo của UBND xã Đình Cương về kết quả thi hành bản án.

Căn cứ Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án, Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND xã Đình Cương khẩn trương tổ chức thi hành đúng nội dung bản án, đồng thời có văn bản thông báo kết quả thi hành Bản án số 109.

Liên quan đến việc thực hiện Bản án 109, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã hoàn tất các thủ tục, lập phương án bồi thường sau khi thu hồi đất cho ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp và gửi UBND xã Đình Cương thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Tuy nhiên, UBND xã Đình Cương cho rằng phương án bồi thường được tính theo giá tại thời điểm tháng 9/2026, bao gồm giá đất bồi thường, giá đất hỗ trợ, giá cây cối, hoa màu và các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ theo Luật Đất đai năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đang áp dụng trên địa bàn tỉnh là chưa phù hợp.

Ngày 22/9, ông Nguyễn Sỹ Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Đình Cương đã ký công văn 1719/UBND-KT tham vấn Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về thời điểm áp dụng giá đất bồi thường theo thời điểm Quyết định thu hồi đất của huyện Nghĩa Hành năm 2023 hay theo quy định hiện hành theo Luật đất đai 2024.

Theo Công văn số 11623/SNNMT-ĐĐBĐ ngày 24/9/2026 trả lời nội dung tham vấn của xã Đình Cương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo Điều 91 Luật Đất đai năm 2024. Việc áp dụng cơ chế, chính sách và đơn giá được xác định theo thời điểm phê duyệt phương án bồi thường.

Đến nay, cơ chế bồi thường cho ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp đã được các cơ quan chuyên môn tỉnh Quảng Ngãi tham vấn, trả lời đầy đủ, theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên đến nay, UBND xã Đình Cương vẫn chưa ký phê duyệt phương án bồi thường cho ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp mặc dù bản Bản án 109 đã có hiệu lực, buộc phải thi hành đến nay đã 6 tháng.

Cụm Công nghiệp Hành Đức - Hành Minh có quy mô 23,7 ha là dự án đầu tư ngoài ngân sách, có tổng mức đầu tư 134 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thanh Hưng làm chủ đầu tư. Tháng 5/2024, doanh nghiệp được tỉnh Quảng Ngãi cho phép khai thác tận thu 2,44 triệu m3 đất, đá làm vật liệu san lấp trong quá trình thi công hạ tầng dự án và sử dụng thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Đến nay, đã hết thời gian doanh nghiệp được khai thác tận thu đất, đá (tháng 4/2026). Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên tại hiện trường, hạ tầng cụm Công nghiệp Hành Đức - Hành Minh vẫn chưa được xây dựng hạng mục nào.