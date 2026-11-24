Giáo dục truyền thống, tăng cường gắn kết đội ngũ

Cách đây 80 năm, ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội, đánh dấu một mốc quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam. Việc xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự phát triển đất nước.

Thực hiện Công văn số 3687/CQLTHADS-VP ngày 09/11/2026 của Cục Quản lý THADS, THADS Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động hưởng ứng phù hợp với đặc thù công tác, chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, xây dựng môi trường công sở văn minh và phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong toàn cơ quan.

Xây dựng nền nếp, kỷ luật, kỷ cương và văn hóa công sở tại THADS Thành phố Hồ Chí Minh

Ngay từ những ngày giữa tháng 11, các đơn vị trực thuộc THADS Thành phố đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa với hình thức đa dạng, thiết thực.

Ngày 14/11/2026, Phòng THADS khu vực 2 tổ chức chương trình tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập. Thông qua hoạt động, công chức, người lao động và đoàn viên thanh niên có dịp tìm hiểu sâu hơn về lịch sử đấu tranh, thống nhất đất nước, qua đó nâng cao ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuổi trẻ Phòng THADS khu vực 1 hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam bằng tinh thần lao động trách nhiệm, tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Cùng ngày, Phòng THADS khu vực 18 và Phòng THADS khu vực 13 phối hợp tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn”, dâng hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và Khu di tích lịch sử Minh Đạm. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ, tạo điều kiện để công chức hai đơn vị chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường phối hợp và hỗ trợ nhau trong công tác tổ chức thi hành án.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Chi bộ Văn phòng THADS Thành phố cũng xây dựng chương trình sinh hoạt về nguồn tại Khu di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác – Cần Giờ, gắn giáo dục truyền thống cách mạng với tăng cường sự gắn kết giữa đảng viên, công chức và người lao động.

Việc kết hợp các hoạt động tìm hiểu lịch sử với sinh hoạt chính trị, trao đổi chuyên môn đã tạo thêm không gian giao lưu giữa các đơn vị, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Đưa văn hóa vào từng hoạt động công vụ

Đối với THADS Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại ở các hoạt động kỷ niệm, tham quan di tích hay tuyên truyền về những giá trị truyền thống, mà còn gắn với việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Với địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc lớn, nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với mỗi công chức THADS không chỉ là năng lực chuyên môn, nghiệp vụ mà còn là bản lĩnh, sự công tâm, liêm chính và chuẩn mực trong ứng xử.

Văn hóa công vụ được thể hiện từ những công việc hằng ngày: nghiêm túc nghiên cứu hồ sơ, giải quyết công việc đúng quy định, tận tình hướng dẫn người dân, kiên trì vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án; chủ động phối hợp với đồng nghiệp và các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong công tác lãnh đạo, quản lý, THADS Thành phố chú trọng đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm của từng cá nhân với tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trong quan hệ đồng nghiệp, tinh thần đoàn kết được thể hiện thông qua sự phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và cùng chịu trách nhiệm đối với công việc chung.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin, tiếp công dân và hướng dẫn các thủ tục về THADS tiếp tục được quan tâm, góp phần xây dựng hình ảnh cơ quan THADS chuyên nghiệp, minh bạch, gần dân và có trách nhiệm với Nhân dân.

Lan tỏa văn hóa trách nhiệm trong chuyển đổi số

Trong tiến trình đổi mới phương thức quản lý, điều hành và đẩy mạnh chuyển đổi số, văn hóa công vụ còn được thể hiện ở tinh thần chủ động học hỏi, thích ứng với phương thức làm việc mới, nâng cao năng suất và chất lượng giải quyết công việc.

Một trong những hoạt động nổi bật là công trình số hóa, chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ thi hành án của tuổi trẻ Phòng THADS khu vực 1. Sau hơn bốn tháng triển khai, các đoàn viên, thanh niên đã hoàn thành việc nhập hơn 50.000 trường thông tin từ 179 cuốn sổ thụ lý thi hành án và đang tiếp tục thực hiện các phần việc còn lại.

Những nỗ lực ấy không chỉ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm, ý thức học hỏi và sự chủ động của đội ngũ công chức trẻ trước yêu cầu đổi mới của Ngành.

Từ các hoạt động giáo dục truyền thống đến việc cải tiến phương thức làm việc, tăng cường phối hợp nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ, mỗi đơn vị đang góp phần xây dựng văn hóa công sở bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, THADS Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, chuyên nghiệp và trách nhiệm.

Ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ được tiếp nối trong từng ngày làm việc, bằng chất lượng giải quyết hồ sơ, thái độ ứng xử với người dân, tinh thần phối hợp giữa các đơn vị và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đó cũng là những giá trị thiết thực để xây dựng đội ngũ công chức THADS Thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cơ quan thi hành án dân sự.