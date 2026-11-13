Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Agribank Chi nhánh Hòa Bình

Tham dự buổi lễ, về phía THADS tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Trưởng THADS tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo THADS tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn và Trưởng Phòng THADS các khu vực. Về phía Agribank Chi nhánh Hòa Bình có đồng chí Vũ Anh Thắng – Giám đốc Chi nhánh, cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của đơn vị.

Quang cảnh lễ ký kết.

Tăng cường phối hợp từ yêu cầu thực tiễn

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Trưởng THADS tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, việc ký kết Biên bản ghi nhớ là bước cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa Cục Quản lý THADS và Agribank ở Hội sở chính, đưa các nội dung phối hợp đi vào thực tiễn tại địa phương, gắn trách nhiệm của từng Phòng THADS khu vực với từng chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng.

Đồng chí cho biết, từ ngày 01/01/2026 đến thời điểm ký kết, các cơ quan THADS đang tổ chức thi hành 21 vụ việc liên quan đến Agribank Chi nhánh Hòa Bình, với tổng số tiền phải thi hành gần 155 tỷ đồng, trong khi số tiền đã thu hồi mới đạt khoảng 4,1 tỷ đồng. Quá trình tổ chức thi hành án còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình đồi núi chia cắt, người phải thi hành án thường đi làm ăn xa, tài sản bảo đảm chủ yếu là đất nông nghiệp, đất rừng, đất ở nông thôn có giá trị không cao; một số vụ việc có tài sản lớn, máy móc xuống cấp, việc xử lý phức tạp.

Từ thực tế đó, đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến đề nghị Agribank Chi nhánh Hòa Bình quan tâm thiết lập đầu mối phối hợp cụ thể tại các chi nhánh, phòng giao dịch; kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, tài sản bảo đảm và hồ sơ pháp lý khoản vay; phối hợp thực hiện các quyết định của cơ quan THADS theo quy định. Đồng thời, hai bên cần chủ động rà soát, phân loại từng vụ việc, tăng cường trao đổi, đối thoại để tìm giải pháp xử lý phù hợp; xem xét các phương án thỏa thuận, xử lý tài sản bảo đảm, tạo điều kiện thu hồi nợ và giải quyết dứt điểm các vụ việc theo quy định pháp luật.

Đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, cần phối hợp tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo tháo gỡ. Đồng chí cũng nhấn mạnh nguyên tắc xử lý là kiên quyết đối với các trường hợp chây ỳ, có biểu hiện tẩu tán tài sản, đồng thời xem xét thấu đáo những trường hợp thực sự khó khăn, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Về phía cơ quan THADS tỉnh Phú Thọ, đồng chí yêu cầu các phòng chuyên môn, Phòng THADS khu vực và Chấp hành viên tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành liên quan đến Agribank; tăng cường giao ban chuyên đề, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý đối với từng khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đẩy mạnh khai thác dữ liệu và ứng dụng nền tảng số trong xác minh điều kiện thi hành án, góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ không chỉ nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai đơn vị mà quan trọng hơn là thiết lập cơ chế phối hợp rõ ràng, ổn định và có trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hướng tới cơ chế phối hợp thực chất, hiệu quả

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ không chỉ nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai đơn vị mà quan trọng hơn là thiết lập cơ chế phối hợp rõ ràng, ổn định và có trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm là nâng cao chất lượng trao đổi thông tin, phối hợp xác minh điều kiện thi hành án, xử lý tài khoản, tài sản bảo đảm, tổ chức thu hồi tiền và giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình thi hành án.

Thông qua thỏa thuận hợp tác, hai bên hướng tới phương châm: “Đầu mối rõ ràng, thông tin thông suốt, trách nhiệm cụ thể, kết quả đo đếm được”, bảo đảm các nội dung đã thống nhất được cụ thể hóa bằng những hoạt động phối hợp thiết thực, gắn với tiến độ và kết quả giải quyết từng vụ việc.

Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng hướng tới tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi thông tin điện tử, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động thu, chi tiền thi hành án; đồng thời phát huy các dịch vụ ngân hàng phục vụ hoạt động chuyên môn và nhu cầu chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa THADS tỉnh Phú Thọ và Agribank Chi nhánh Hòa Bình là dấu mốc quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương tăng cường phối hợp giữa cơ quan THADS với các tổ chức tín dụng. Với sự chủ động, trách nhiệm và quyết tâm của hai đơn vị, các nội dung hợp tác được kỳ vọng sẽ sớm đi vào thực chất, góp phần tháo gỡ khó khăn trong xử lý án tín dụng, ngân hàng, nâng cao hiệu quả thu hồi tiền, tài sản và bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án được tổ chức thi hành nghiêm minh, đúng pháp luật.