Thi hành án dân sự thành phố và các chi nhánh Agribank tại Đồng Nai ký kết phối hợp

Lãnh đạo các chi nhánh Agribank trên địa bàn thành phố và Thi hành án dân sự thành phố Đồng Nai ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp. Ảnh: Lam Phương

Tham dự buổi lễ có Trưởng THADS thành phố Đồng Nai Trịnh Ngọc Quỳnh, Giám đốc Agribank chi nhánh Đồng Nai Nguyễn Trọng Thắng cùng các lãnh đạo THADS thành phố Đồng Nai và các chi nhánh Agribank trên địa bàn.

Nội dung phối hợp giữa các bên gồm: phối hợp tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án liên quan xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi khoản nợ xấu của Agribank; phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác THADS; phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế THADS liên quan tài khoản, tiền gửi và tài sản tại Agribank.

Bên cạnh đó, các bên còn phối hợp cung cấp dịch vụ quản lý tiền, tài sản và các giải pháp tài chính, ngân hàng phục vụ hoạt động THADS; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và chuyển đổi số; phối hợp truyền thông, an sinh xã hội và các hoạt động phong trào.

Giám đốc Agribank chi nhánh Đồng Nai Nguyễn Trọng Thắng, đại diện các chi nhánh Agribank loại I tại thành phố Đồng Nai chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Lam Phương

Về yêu cầu phối hợp, việc ký kết này đảm bảo yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật; bảo đảm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên; bảo đảm tính chính xác, kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ; bảo đảm bảo mật thông tin, an toàn tài sản, theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Agribank chi nhánh Đồng Nai Nguyễn Trọng Thắng chia sẻ: Tại thành phố Đồng Nai, hệ thống Agribank hiện có 5 chi nhánh loại I gồm: Đồng Nai, Bắc Đồng Nai, Nam Đồng Nai, Bình Phước và Tây Bình Phước. Hệ thống Agribank có quy mô, uy tín và nhiều năng lực quản trị về tài chính - ngân hàng trên địa bàn. Trong bối cảnh hiện nay, công tác THADS đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Do đó, việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan THADS thành phố Đồng Nai với các tổ chức tín dụng, trong đó có các chi nhánh Agribank trên địa bàn thành phố, có ý nghĩa quan trọng. Việc ký kết này hướng tới nâng cao hiệu quả công tác THADS, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phối hợp xử lý các hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Đồng Nai Trịnh Ngọc Quỳnh chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Lam Phương

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng THADS thành phố Đồng Nai Trịnh Ngọc Quỳnh nhấn mạnh: Để công tác phối hợp giữa các bên liên quan phát huy hiệu quả, THADS thành phố sẽ giao đầu mối của đơn vị kết nối, phối hợp với các chi nhánh Agribank trên địa bàn triển khai các giải pháp đảm bảo yêu cầu, mục tiêu đề ra đối với từng nội dung phối hợp đã được ký kết. Đồng thời, đề nghị các chi nhánh Agribank trên địa bàn thành phố không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp những giải pháp tài chính - ngân hàng phục vụ hoạt động THADS một cách phù hợp, hiệu quả, đảm bảo các quy định liên quan...